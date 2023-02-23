Хорватський захисник Йошко Гвардіол врятував "биків" від поразки.

У середу, 22 лютого, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "РБ Лейпциг" протистояв "Манчестер Сіті".

Зустріч проходила на стадіоні "Ред Булл-Арена" і завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у грі відкрили футболісти англійського клубу - на 27-й хвилині матчу алжирський вінгер "городян" Ріяд Марез забив гол після передачі Ілкая Гюндогана.

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Господарям поля вдалося зрівняти рахунок у грі у другому таймі. На 68-й хвилині зустрічі хорватський захисник "биків" Йошко Гвардіол відзначився з пасу Марселя Гальстенберга.

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Гвардіол, 70, Марез, 27

"РБ Лейпциг": Бласвіх, Клостерманн (Генріхс, 46), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 88), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаї, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер, А. Сілва (Поульсен, 82)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Аканджі, Аке, Родрі, Гюндоган, Марез, Б. Сілва, Гріліш, Холанд

Попередження: Генріхс

Огляд матчу:

Матч-відповідь "Манчестер Сіті" і "РБ Лейпциг" відбудеться 14 березня в Англії. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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