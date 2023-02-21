Німецький клуб побореться з чинним чемпіоном АПЛ за путівку в 1/4 фіналу ЛЧ.

У середу, 22 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "РБ Лейпциг" зіграє проти "Манчестер Сіті".

Зустріч пройде на стадіоні "Ред Булл Арена" в Німеччині.

На стадії групового раунду "Лейпциг" посів друге місце в групі F з мадридським "Реалом" (поразка 0:2 і перемога 3:2), донецьким "Шахтарем" (поразка 1:4 і перемога 4:0) і шотландським "Селтіком" (дві перемоги - 3:1, 2:0).

У чемпіонаті Німеччини справи у "Лейпцига" йдуть непогано. Після 21-го зіграного туру "бики" займають 5-е місце з 39 балами в активі. При цьому, відставання від лідируючої "Баварії" становить всього 4 очки.

Напередодні гри проти "Манчестер Сіті" футболісти "Лейпцига" здобули розгромну перемогу над "Вольфсбургом" (3:0) на виїзді.

Огляд матчу Вольфсбург - РБ Лейпциг:

"Манчестер Сіті", у свою чергу, в груповому раунді посів перше місце в квартеті G з дортмундською "Боруссією" (перемога 2:1, нічия 0:0), іспанською "Севільєю" (дві перемоги - 4:0 і 3:1) і данським "Копенгагеном" (перемога 5:0 і нічия 0:0).

У чемпіонаті Англії справи у "городян" йдуть добре. Команда Пепа Гвардіоли займає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого "Арсеналу" всього на два бали.

Перед зустріччю з "Лейпцигом" підопічні Гвардіоли сенсаційно втратили очки в дуелі з "Ноттінгемом" (1:1).

Огляд матчу Ноттінгем - Манчестер Сіті:

РБ Лейпциг - Манчестер Сіті: прогноз

Букмекери в майбутньому протистоянні "Лейпцига" і "Манчестер Сіті" віддають перевагу англійцям. Ставки на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли в букмекерських конторах приймають з коефіцієнтом 1,90, на нічию - 3,70, на виграш команди Марко Розе - 4,20.

Найбільш вірогідним результатом матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,30.

Беззаперечним фаворитом двоматчевого протистояння аналітики вважають "Манчестер Сіті". На прохід підопічних Гвардіоли в наступний раунд Ліги чемпіонів можна поставити з коефіцієнтом 1,16, а на "РБ Лейпциг" коефіцієнт - 5,15.

РБ Лейпциг - Манчестер Сіті: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Лейпцигом" і "Манчестер Сіті" покаже відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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