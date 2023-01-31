Ілля Забарний 31 січня повинен пройти медогляд і підписати контракт з новим клубом.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії з футболу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 20-річний футболіст перейде з "Динамо" в "Борнмут".

За даними джерела, англійський клуб заплатить за трансфер українця 27 мільйонів євро. Забарний підпише контракт з "Борнмутом" на п'ять років.

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Повідомляється, що 31 січня Забарний полетить до Великобританії для медогляду і підписання контракту з новим клубом.

У поточному сезоні на рахунку Забарного 14 матчів в рамках УПЛ, в яких футболіст не відзначився результативними діями.

Додамо, що після двадцяти турів "Борнмут" займає вісімнадцяте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. "Вишеньки" виграли всього один матч чемпіонату Англії в останніх 11 турах (дві нічиї, вісім поразок), але в боротьбу за виживання в АПЛ залучено сім команд, які розділені всього трьома очками.

Ілля Забарний стане п'ятим новачком "Борнмута" в зимове міжсезоння. Раніше клуб з південного узбережжя заплатив 22,5 мільйона євро за вінгера "Лор'яна" Данго Уттара і 10,5 мільйона євро за форварда "Брістоль Сіті" Антуана Семеньо. Крім того, у італійської "Роми" з правом викупу був орендований лівий захисник Матіас Вінья, а в якості вільного агента був підписаний екс-воротар "Вест Хема" Даррен Рендолф.

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