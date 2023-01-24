Київський клуб зазнав розгромної поразки від віденського "Рапіда".

У вівторок, 24 січня, відбувся перший поєдинок київського "Динамо" в рамках зимового тренувального збору, який "біло-сині" проводять в Туреччині.

Підопічні Мірчі Луческу грали проти австрійського клубу "Рапід". Матч завершився нищівною поразкою української команди з рахунком 0:4.

Рахунок у грі був відкритий на 13-й хвилині - гол у власні ворота забив захисник "Динамо" Ілля Забарний. На 32-й і 48-й хвилинах Гвідо Бургшталлер забив ще два м'ячі у ворота киян. На 80-й хвилині гри Крістоф Кнасмюллер забив четвертий м'яч, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Динамо" - "Рапід" Відень - 0:4

Голи: Забарний, 13 (аг), Бургшталлер, 32, 48, Кнасмюллер, 80

"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Кендзера, Попов, Забарний, Вівчаренко, Сидорчук, Кабаєв, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Ванат

"Динамо" (другий тайм): Нещерет (Моргун, 75), Дубинчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Шепелєв, Яцик, Андрієвський, Діалло, Ледньов, Ванат (Волошин, 60)

Огляд матчу:

В рамках турецького збору кияни проведуть ще ряд інших контрольних матчів:

"Марібор" (28 січня)

"Аустрія Лустенау" (31 січня)

"Лудогорец" (3 лютого)

"Шкендія" (6 лютого)

Нагадаємо, команда Мірчі Луческу першу частину сезону УПЛ завершила на третій позиції в турнірній таблиці. "Біло-сині" заробили 30 очок за 15 матчів.

Свій наступний офіційний матч "Динамо" зіграє в рамках чемпіонату України проти "Інгульця". Базовий день туру - 4 березня.

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