У вівторок, 24 січня, відбувся перший поєдинок київського "Динамо" в рамках зимового тренувального збору, який "біло-сині" проводять в Туреччині.
Підопічні Мірчі Луческу грали проти австрійського клубу "Рапід". Матч завершився нищівною поразкою української команди з рахунком 0:4.
Рахунок у грі був відкритий на 13-й хвилині - гол у власні ворота забив захисник "Динамо" Ілля Забарний. На 32-й і 48-й хвилинах Гвідо Бургшталлер забив ще два м'ячі у ворота киян. На 80-й хвилині гри Крістоф Кнасмюллер забив четвертий м'яч, встановивши фінальний рахунок на табло.
"Динамо" - "Рапід" Відень - 0:4
Голи: Забарний, 13 (аг), Бургшталлер, 32, 48, Кнасмюллер, 80
"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Кендзера, Попов, Забарний, Вівчаренко, Сидорчук, Кабаєв, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Ванат
"Динамо" (другий тайм): Нещерет (Моргун, 75), Дубинчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Шепелєв, Яцик, Андрієвський, Діалло, Ледньов, Ванат (Волошин, 60)
Огляд матчу:
В рамках турецького збору кияни проведуть ще ряд інших контрольних матчів:
- "Марібор" (28 січня)
- "Аустрія Лустенау" (31 січня)
- "Лудогорец" (3 лютого)
- "Шкендія" (6 лютого)
Нагадаємо, команда Мірчі Луческу першу частину сезону УПЛ завершила на третій позиції в турнірній таблиці. "Біло-сині" заробили 30 очок за 15 матчів.
Свій наступний офіційний матч "Динамо" зіграє в рамках чемпіонату України проти "Інгульця". Базовий день туру - 4 березня.