Віктор Циганков підписав контракт з "Жироною" до 2027 року.

Півзахисник національної збірної України Віктор Циганков перейшов з київського "Динамо" в "Жирону".

Іспанський клуб повідомив про закриття угоди з трансферу українця на своєму офіційному сайті.

Віктор Циганков підписав контракт з "Жироною" до 2027 року.

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За інформацією прес-служба київського "Динамо", іпанський клуб заплатив за 25-річного гравця 5 мільйонів євро.

Варто відзначити, що така сума - це повторення трансферного рекорду "Жирони". Раніше каталонський клуб платив також по п'ять мільйонів за Хоана Мохіку з "Райо Вальєкано" і Марка Муньєса з "Сток Сіті".

Крім того, згідно з угодою, "біло-сині" отримають 50% від суми наступного продажу футболіста.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"

Циганков є вихованцем вінницького футболу, але на професійному рівні виступав тільки за київське "Динамо".

Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".

Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.

Циганков одного разу став чемпіоном України у складі "Динамо" і двічі вигравав Кубок України.

За період кар'єри в "Динамо" Циганков зіграв 236 матчів, забив 94 голи і віддав 64 гольових передачі.

Також Віктор має в активі 43 матчі і 7 голів за національну збірну України.

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