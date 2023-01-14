Віктор Циганков зможе виступати за "Жирону" з літа 2023 року, бо поки має чинну угоду з "Динамо".

Іспанська "Жирона" підписала вінгера "Динамо" Віктора Циганкова.

Як повідомляє журналіст Роман Бебех, футболіст вже пройшов медогляд та підписав контракт на 4 роки. 16 січня про трансфер оголосять офіційно.

Циганков зможе виступати за "Жирону" з літа 2023 року, бо поки має чинну угоду з "Динамо".

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"Жирона" посідає 12-ту позицію в чемпіонаті Іспанії.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Циганкова в 22 мільйони євро. Раніше стало відомо, що Віктор відмовився продовжувати свій контракт з "Динамо", який закінчується влітку 2023 року. До Циганкова проявляв інтерес нідерландський ПСВ.

У поточному сезоні Циганков забив 9 голів і віддав 6 результативних передач в 26 матчах за "Динамо".

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"

Циганков є вихованцем вінницького футболу, але на професійному рівні виступав лише за київське "Динамо".

Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".

Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.

Циганков одного разу став чемпіоном України в складі "Динамо" та двічі вигравав Кубок України. Віктор має в активі 43 матчі й 7 голів за національну збірну України.