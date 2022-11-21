"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу в чемпіонаті України.

У понеділок, 21 листопада, були зіграні два поєдинки в рамках 14-го туру чемпіонату України з футболу.

У першому матчі ігрового дня "Інгулець" приймав "Львів". Матч завершився перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний гол у даній зустрічі забив форвард Максим Марусич. 29-річний футболіст відзначився на 45-й хвилині зустрічі.

"Інгулець" - "Львів" - 1:0

Гол: Марусич, 45

"Інгулець": Паламарчук, Смоляков, Ковальов, Павлов (Поспєлов, 46), Нагієв, Кучеренко, Кухарук, Запорожець, Клименко, Козак (Марусич, 20), Сітало (Одарюк, 85)

"Львів": Ільющенков, Грисьо, Сімінін (Муравський, 53), Вовкун (Шишка, 52), Нікітюк, Полегенько (Крушинський, 53), Бойко (Ременяк, 67), Васильєв, Мільченко, Бугай, Нич

Попередження: Клименко, 12, Марусич, 26 - Грисьо, 29, Васильєв, 64, Крушинський, 81

Видалення: Грисьо, 84 (друге попередження)

Огляд матчу:

У другому поєдинку дня київське "Динамо" грало проти "Вереса". Гра проходила на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського і завершилася з рахунком 1:0 на користь команди Мірчі Луческу.

Єдиний і переможний для "Динамо" гол на 26-й хвилині забив Віктор Циганков. Вінгер "біло-синіх" майстерним ударом з-за меж штрафного поклав м'яч у лівий від себе кут.

"Верес" - "Динамо" - 0:1

Гол: Циганков, 26

"Верес": Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Є. Пасіч, Клець (Курко, 85), Кучеров, Дахновський (С. Шестаков, 80), Лебеденко, В. Шарай, Гайдучик (Сергійчук, 75)

"Динамо": Бущан, Тимчик (Караваєв, 65), Попов, Забарний, Дубінчак, Шепелєв (Гармаш, 46), Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 46), Буяльський, Циганков, Ванат (Бесєдін, 65)

Попередження: Дубінчак, 69

Огляд матчу:

Після 14-ти турів київське "Динамо" йде на четвертій позиції в турнірній таблиці УПЛ. В активі "біло-синіх" 26 набраних очок. "Верес" заробив 17 балів і займає 7-й рядок.

"Інгулець" розташувався на 14-му місці з 10-ма очками, а "Львів" займає 16-ту сходинку, набравши 9 балів.

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