Віктор Циганков може покинути "Динамо" в зимове трансферне вікно.

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков може продовжити свою кар'єру в Нідерландах.

За інформацією видання De Telegraaf, у послугах 25-річного українця зацікавлений ПСВ. Нідерландський клуб напередодні оголосив про продаж в "Ліверпуль" свого вінгера Коді Гакпо і тепер шукає заміну 23-річному футболісту збірної Нідерландів.

Відзначається, що крім Циганкова ПСВ також розглядає варіант з підписанням Еспера Карлссона з "АЗ".

Відео дня

На трансфері Гакпо нідерландський клуб заробить більше 50 мільйонів євро, а тому гроші на придбання Циганкова або Карлссона у клубу є.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Циганкова в 22 мільйони євро. Однак, раніше стало відомо, що Віктор відмовився продовжувати свій контракт з "Динамо", який закінчується влітку 2023 року.

З цієї причини, нідерландський клуб може домогтися знижки на трансфер українця, оскільки цього літа лідер "Динамо" може покинути клуб безкоштовно.

У поточному сезоні Віктор Циганков забив 9 голів і віддав 6 результативних передач в 26 матчах за "Динамо".

Вас також можуть зацікавити новини: