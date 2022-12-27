Коді Гакпо продовжить кар'єру в англійському "Ліверпулі".

Нападник ПСВ і збірної Нідерландів Коді Гакпо продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Офіційний сайт нідерландського клубу підтвердив трансфер свого зіркового форварда в "Ліверпуль".

Найближчим часом 23-річний футболіст відправиться до Англії для підписання документів і проходження необхідних процедур перед трансфером.

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Директор ПСВ Марсель Брандс повідомив про те, що трансфер Гакпо - рекордний продаж в історії клубу.

Конкретні цифри не називаються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, покупка коді Гакпо обійдеться "Ліверпулю" в 50 мільйонів фунтів: 37 мільйонів ПСВ отримає гарантовано, ще 13 мільйонів в якості бонусів.

Додамо, що коді Гакпо чудово проявив себе на ЧС-2022 у Катарі. 23-річний форвард збірної Нідерландів забив три м'ячі в п'яти зіграних іграх.

Гакпо є вихованцем ПСВ. Він зіграв за клуб з Ейндховена 159 матчів, забив 55 м'ячів і зробив 50 результативних передач.

У цьому сезоні Гакпо провів за ПСВ 24 матчі, забив 13 голів і віддав 17 гольових передач.

Портал Transfermarkt оцінює зірку катарського мундіалю в 60 мільйонів євро.

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