Віктор Циганков не хоче продовжувати свій контракт із київським клубом.

Півзахисник національної збірної України Віктор Циганков із великою ймовірністю покине київське "Динамо".

Як повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside", лідер "біло-синіх" відмовився продовжувати контракт з клубом.

"Переговори Суркіса і Циганкова привели до очікуваного результату. Тобто ні до чого не привели. Тепер виходу для клубу рівно два - продаж по дисконту вже цієї зими або ж літнє прощання безкоштовно. Все гранично просто", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що чинний контракт Циганкова з "Динамо" закінчується влітку 2023 року. Таким чином, вже цієї зими вінгер "біло-синіх" може домовитися з новим клубом про безкоштовний перехід.

Ігор Суркіс переконаний, що Циганков не може просто так залишити "Динамо" і, в приклад, він постійно ставить історію з Ярмоленком, який у схожій ситуації продовжив контракт з киянами, а згодом був проданий до дортмундської "Борусії".

Нагадаємо, Віктор Циганков є вихованцем "Динамо" та виступає за першу команду киян з 2016 року.

У поточному сезоні вінгер зіграв 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Віктора Циганкова у 22 мільйони євро.

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