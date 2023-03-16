Головним фаворитом Ліги чемпіонів вважається англійський "Манчестер Сіті".

Сезон Ліги чемпіонів-2022/2023 поступово підходить до вирішальної стадії. Напередодні завершилися матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру, за результатами яких визначилися вісім учасників чвертьфіналу.

У гонці за головний клубний трофей Європи залишилися: "Реал" Мадрид (чинний переможець Ліги чемпіонів), "Наполі", "Челсі", "Бенфіка", "Баварія", "Мілан", "Інтер" і "Манчестер Сіті".

Букмекери визначили шанси команд на перемогу в турнірі.

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На думку аналітиків, головним фаворитом на перемогу в ЛЧ-2023 є англійський "Манчестер Сіті". Коефіцієнт на тріумф підопічних Пепа Гвардіоли - 2,70.

Хороші шанси виграти турнір також у мюнхенської "Баварії". На перемогу німецького клубу букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 3,60.

А ось шанси "Реала" захистити титул не такі вже й високі. Перемога "вершкових" в цьому сезоні Ліги чемпіонів оцінюється коефіцієнтом 6,20. Примітно, що такий же коефіцієнт і на тріумф "Наполі", який вперше у своїй історії пробився до чвертьфіналу ЛЧ.

Найменше шансів виграти Лігу чемпіонів цього року, на думку букмекерів, у італійського "Мілана". Коефіцієнт на тріумф "россонері" - 27,00. Навіть шанси "Бенфіки" оцінюються вище - 24,00.

На перемогу "Челсі" в поточному розіграші ЛЧ можна зробити ставку з коефіцієнтом 12,00, а котирування на міланський "Інтер" - 21,00.

Варто відзначити, що "Манчестер Сіті", який вважається головним фаворитом турніру, ще жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів. "Городяни" були найближче до перемоги в ЛЧ в сезоні-2020/2021, проте у фіналі команда Пепа Гвардіоли поступилася "Челсі".

Додамо, що жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в п'ятницю, 17 березня.

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