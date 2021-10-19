"Шахтар" приймає мадридський "Реал" у третьому турі Ліги чемпіонів.

У вівторок, 19 жовтня, в рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реала". Поєдинок пройде в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал".

"Шахтар" - "Реал": де дивитися матч

Початок зустрічі-о 22:00.

"Шахтар" Донецьк

"Гірники" не кращим чином почали свій шлях у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Вже з першого туру все пішло зовсім не так, як хотілося тренерському штабу донеччан і вболівальникам клубу. У стартовому турі групового етапу "Шахтар" протистояв молдавському "Шерифу", який вважався головним аутсайдером групи D, проте сенсаційно перемогу в матчі святкувала команда Юрія Вернидуба.

Висновки були зроблені і після гри з "Шерифом" донецький клуб здобув три поспіль розгромні перемоги, проти "Маріуполя" (5:0) в УПЛ, у Суперкубку України над "Динамо" (3:0) і проти "Вереса" (4:1) в чемпіонаті. Потім пішов поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ і суперник був набагато сильнішим і досвідченішим, ніж "Шериф" - міланський "Інтер". Роберто Де Дзербі знайшов правильні слова і провів непогану тактико-теоретичну роботу зі своїми футболістами, оскільки в цьому протистоянні "гірникам" вдалося не тільки зіграти внічию (0:0), але будь більше фарту на боці "гірників", вони могли б і три очки взяти.

Протистояння проти "Реала" можуть стати ключовими для "Шахтаря" в їх лігочемпіонівському шляху. Перший матч пройде в Києві, перед своїми фанатами, і тут немає права на помилку. Якщо не вийде взяти очки на "Олімпійському", то в Мадриді на оновленому "Сантьяго Бернабеу", зробити це буде куди більш складніше.

Перед матчем проти "Реала" підопічні Де Дзербі зіграли матч чемпіонату України проти Зорі. Свій поєдинок "гірники" грали в п'ятницю, 15 жовтня, і в цілому, було достатньо часу, щоб відновитися до протистояння з "Реалом" і бути в хорошому тонусі. До того ж, настрій у "Шахтаря" хороший, оскільки над "Зорею" вони здобули велику перемогу з рахунком 6:1, що безсумнівно додасть впевненості в собі футболістам.

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"Реал" Мадрид

Мадридський "Реал" і "Шахтар" в цій Лізі чемпіонів об'єднує один факт, не дуже приємний для цих клубів, проте. Обидва колективи в цьому сезоні програли "Шерифу" Юрія Вернидуба. І якщо "гірники" програли в гостях молдавському клубу, то "Реал" примудрився у другому турі ЛЧ програти "Шерифу" в рідних стінах. Поєдинок "Реал" - "Шериф" завершився з рахунком 1:2.

Турнірне становище " Реала "трохи краще, ніж у" Шахтаря", оскільки" Галактікос "в стартовому турі групового етапу обіграли" інтер " в гостях і з 3 набраними очками йдуть на другій позиції в турнірній таблиці своєї групи.

"Реал" Мадрид свій останній матч зіграв ще до перерви на матчі збірних, оскільки їх матч проти "Атлетика" Більбао, який повинен був відбутися 17 жовтня, був перенесений. 3 жовтня "вершкові" грали в рамках чемпіонату Іспанії проти "Еспаньйола" і програли (2:1). Загалом підопічні Карло Анчелотті не можуть виграти вже три матчі. Чи продовжить "Шахтар" неприємну серію "вершкових", покаже матч у Києві.

Історія протистоянь

Мадридський "Реал" і "Шахтар" раніше зіграли між собою чотири поєдинки. Всі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Вперше колективи зустрілися в сезоні 15/16 і перша їх дуель завершилася розгромною перемогою "вершкових" (4:0). У другому матчі на "Арені Львів" "Шахтарю" майже вдалося взяти реванш. Матч видався захоплюючим і "гірники", програючи по ходу матчу 0:4, цілком могли взяти камбек, але все ж програли (3:4).

Найсвіжіші в пам'яті поки матчі "Шахтаря" і "Реала" торішнього розіграшу Ліги чемпіонів. Спочатку в першому турі групового етапу "гірники" здобули сенсаційну перемогу над "вершковими" (3:2), а потім у п'ятому турі, тоді ще підопічні Луїша Каштру, закріпили успіх і здолали підопічних Зідана (2:0) у Києві на НСК "Олімпійський".

Хто не зіграє?

Обидва клуби мають кадрові втрати напередодні очної дуелі. І якщо травмованих Азара, Бейла і Карвахаля Анчелотті цілком є ким замінити, то ось у Де Дзербі куди більш серйозні проблеми в цьому плані. Не зможуть "Шахтарю" з причини травм допомогти Матвієнко і Траоре - ключові гравці основного складу. Також не зіграють у "Реала" Іско, Йович і Себальос, а у "Шахтаря" Мораес і Коноплянка.

Орієнтовні склади:

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Вітао, Ісмаїлі - Алан Патрік, Майкон - Тете, Педріньо, Соломон - Фернандо

"Реал": Тібо Куртуа – Начо, Милитао, Давид Алаба, Марсело – Родріго, Вальверде, Каземіро, Модріч, Вінісіус Жуніор – Бензема

Слова перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі

"Коли граєш проти "Реала", тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене-подивитися, наскільки ми додали, стали сильнішими. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою.

Я не аналізував минулорічні матчі. Я їх бачив, але не аналізував. І не говорив з Каштру. У цьому немає сенсу - щороку команди змінюються, і "Реал", і "Шахтар". Кожну гру ми намагаємося виграти, але поразки - теж частина футболу. Однак я завжди хочу перемагати".

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті

"Гравці, які повернулися зі збірних, в хорошій формі. За винятком Азара, у якого з'явилися проблеми. Але цей час було проведено з користю – повертаються Марсело і Менді. Ми бачили хороші моменти в команді, працювали над помилками минулих матчів. Вважаємо себе готовими до важкого матчу зі складною командою, але ми впевнені в своїх силах.

У нас попереду дуже важливі матчі проти Шахтаря, і проти Барселони в чемпіонаті. Ми добре грали перед першою паузою на матчі збірних, після Другої виглядали гірше. Але ми повинні повертатися на високий рівень, який був раніше".

Арбітр

Судити поєдинок буде Сербський рефері Срджан Йованович.

Автор: Владимир Медяник