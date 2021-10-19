У вівторок, 19 жовтня, в рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реала". Поєдинок пройде в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".
УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал".
"Шахтар" - "Реал": де дивитися матч
Початок зустрічі-о 22:00.
"Шахтар" Донецьк
"Гірники" не кращим чином почали свій шлях у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Вже з першого туру все пішло зовсім не так, як хотілося тренерському штабу донеччан і вболівальникам клубу. У стартовому турі групового етапу "Шахтар" протистояв молдавському "Шерифу", який вважався головним аутсайдером групи D, проте сенсаційно перемогу в матчі святкувала команда Юрія Вернидуба.
Висновки були зроблені і після гри з "Шерифом" донецький клуб здобув три поспіль розгромні перемоги, проти "Маріуполя" (5:0) в УПЛ, у Суперкубку України над "Динамо" (3:0) і проти "Вереса" (4:1) в чемпіонаті. Потім пішов поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ і суперник був набагато сильнішим і досвідченішим, ніж "Шериф" - міланський "Інтер". Роберто Де Дзербі знайшов правильні слова і провів непогану тактико-теоретичну роботу зі своїми футболістами, оскільки в цьому протистоянні "гірникам" вдалося не тільки зіграти внічию (0:0), але будь більше фарту на боці "гірників", вони могли б і три очки взяти.
Протистояння проти "Реала" можуть стати ключовими для "Шахтаря" в їх лігочемпіонівському шляху. Перший матч пройде в Києві, перед своїми фанатами, і тут немає права на помилку. Якщо не вийде взяти очки на "Олімпійському", то в Мадриді на оновленому "Сантьяго Бернабеу", зробити це буде куди більш складніше.
Перед матчем проти "Реала" підопічні Де Дзербі зіграли матч чемпіонату України проти Зорі. Свій поєдинок "гірники" грали в п'ятницю, 15 жовтня, і в цілому, було достатньо часу, щоб відновитися до протистояння з "Реалом" і бути в хорошому тонусі. До того ж, настрій у "Шахтаря" хороший, оскільки над "Зорею" вони здобули велику перемогу з рахунком 6:1, що безсумнівно додасть впевненості в собі футболістам.
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"Реал" Мадрид
Мадридський "Реал" і "Шахтар" в цій Лізі чемпіонів об'єднує один факт, не дуже приємний для цих клубів, проте. Обидва колективи в цьому сезоні програли "Шерифу" Юрія Вернидуба. І якщо "гірники" програли в гостях молдавському клубу, то "Реал" примудрився у другому турі ЛЧ програти "Шерифу" в рідних стінах. Поєдинок "Реал" - "Шериф" завершився з рахунком 1:2.
Турнірне становище " Реала "трохи краще, ніж у" Шахтаря", оскільки" Галактікос "в стартовому турі групового етапу обіграли" інтер " в гостях і з 3 набраними очками йдуть на другій позиції в турнірній таблиці своєї групи.
"Реал" Мадрид свій останній матч зіграв ще до перерви на матчі збірних, оскільки їх матч проти "Атлетика" Більбао, який повинен був відбутися 17 жовтня, був перенесений. 3 жовтня "вершкові" грали в рамках чемпіонату Іспанії проти "Еспаньйола" і програли (2:1). Загалом підопічні Карло Анчелотті не можуть виграти вже три матчі. Чи продовжить "Шахтар" неприємну серію "вершкових", покаже матч у Києві.
Історія протистоянь
Мадридський "Реал" і "Шахтар" раніше зіграли між собою чотири поєдинки. Всі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Вперше колективи зустрілися в сезоні 15/16 і перша їх дуель завершилася розгромною перемогою "вершкових" (4:0). У другому матчі на "Арені Львів" "Шахтарю" майже вдалося взяти реванш. Матч видався захоплюючим і "гірники", програючи по ходу матчу 0:4, цілком могли взяти камбек, але все ж програли (3:4).
Найсвіжіші в пам'яті поки матчі "Шахтаря" і "Реала" торішнього розіграшу Ліги чемпіонів. Спочатку в першому турі групового етапу "гірники" здобули сенсаційну перемогу над "вершковими" (3:2), а потім у п'ятому турі, тоді ще підопічні Луїша Каштру, закріпили успіх і здолали підопічних Зідана (2:0) у Києві на НСК "Олімпійський".
Хто не зіграє?
Обидва клуби мають кадрові втрати напередодні очної дуелі. І якщо травмованих Азара, Бейла і Карвахаля Анчелотті цілком є ким замінити, то ось у Де Дзербі куди більш серйозні проблеми в цьому плані. Не зможуть "Шахтарю" з причини травм допомогти Матвієнко і Траоре - ключові гравці основного складу. Також не зіграють у "Реала" Іско, Йович і Себальос, а у "Шахтаря" Мораес і Коноплянка.
Орієнтовні склади:
"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Вітао, Ісмаїлі - Алан Патрік, Майкон - Тете, Педріньо, Соломон - Фернандо
"Реал": Тібо Куртуа – Начо, Милитао, Давид Алаба, Марсело – Родріго, Вальверде, Каземіро, Модріч, Вінісіус Жуніор – Бензема
Слова перед матчем
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі
"Коли граєш проти "Реала", тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене-подивитися, наскільки ми додали, стали сильнішими. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою.
Я не аналізував минулорічні матчі. Я їх бачив, але не аналізував. І не говорив з Каштру. У цьому немає сенсу - щороку команди змінюються, і "Реал", і "Шахтар". Кожну гру ми намагаємося виграти, але поразки - теж частина футболу. Однак я завжди хочу перемагати".
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті
"Гравці, які повернулися зі збірних, в хорошій формі. За винятком Азара, у якого з'явилися проблеми. Але цей час було проведено з користю – повертаються Марсело і Менді. Ми бачили хороші моменти в команді, працювали над помилками минулих матчів. Вважаємо себе готовими до важкого матчу зі складною командою, але ми впевнені в своїх силах.
У нас попереду дуже важливі матчі проти Шахтаря, і проти Барселони в чемпіонаті. Ми добре грали перед першою паузою на матчі збірних, після Другої виглядали гірше. Але ми повинні повертатися на високий рівень, який був раніше".
Арбітр
Судити поєдинок буде Сербський рефері Срджан Йованович.