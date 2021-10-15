Новий тур відкрився поєдинком в Києві.

Новий тур чемпіонату України відкрився матчем в Києві, де на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" приймав луганську "Зорю". "Гірники" впевнено перемогли.

В першому таймі "Шахтар" тричі зміг забити: дубль оформив Фернандо та ще один гол записав до свого активу Педріньо.

В другому таймі форвард "Зорі" Олександр Гладкий відзначився у воротах своєї колишньої команди. Проте після цього донеччани забили ще тричі і в підсумку на табло встановився рахунок 6:1.

Тепер у "Шахтаря" 26 залікових пунктів і друга позиція в турнірній таблиці. У "Зорі" на 6 очок менше і четверте місце в таблиці.

"Шахтар" - "Зоря" - 6:1

Голи: Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 - Гладкий, 63

"Шахтар": Трубін, Матвієнко (Вітао, 76), Марлон (Ісмаїлі, 46), Бондар, Додо, Майкон, М.Антоніо, Марлос, А.Патрік (Сікан, 76), Педріньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46)

"Зоря": Мацапура, Снурніцин, Вернидуб (Імереков, 20), Цвек, Казаков, Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Луньов, 84), Громов (Овусу, 72), Гладкий, Аллах'яр, Шахаб (Крістіан, 72)

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

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Перед початком туру таблицю очолює "Динамо" (26 очок), а аутсайдером є "Маріуполь" (4 очки).

Автор: Артем Будрін