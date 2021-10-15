З 15 по 18 жовтня пройдуть поєдинки 11-го туру чемпіонату України з футболу.
Центральним матчем цього туру буде битва між "Шахтарем" та "Зорею". А ось зустріч між "Інгульцем" та "Рухом" перенесена через спалах коронавірусу у львівському клубі.
Розклад матчів
15 жовтня
17.00. "Шахтар" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
16 жовтня
14.00. "Маріуполь" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Львів" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Дніпро-1" - "Колос"
Трансляція - УНІАН ТБ
17 жовтня
14.00. "Минай" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Олександрія" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 1"
18 жовтня
19.30. "Чорноморець" - "Верес"
Трансляція - "Футбол 1"
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УПЛ: перед 11-м туром
Після десяти турів "Динамо" набрало 26 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (23 очки) та "Ворскла" (21 очко).
Аутсайдером турніру є "Маріуполь" - 4 очки. Передостаннім йде "Минай" (6 очок).
Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.