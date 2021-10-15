"Динамо" поїде в гості до "Львова", а "Минай" прийме "Десну".

З 15 по 18 жовтня пройдуть поєдинки 11-го туру чемпіонату України з футболу.

Центральним матчем цього туру буде битва між "Шахтарем" та "Зорею". А ось зустріч між "Інгульцем" та "Рухом" перенесена через спалах коронавірусу у львівському клубі.

Розклад матчів

15 жовтня

17.00. "Шахтар" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

16 жовтня

14.00. "Маріуполь" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Львів" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Дніпро-1" - "Колос"

Трансляція - УНІАН ТБ

17 жовтня

14.00. "Минай" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Олександрія" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 1"

18 жовтня

19.30. "Чорноморець" - "Верес"

Трансляція - "Футбол 1"

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УПЛ: перед 11-м туром

Після десяти турів "Динамо" набрало 26 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (23 очки) та "Ворскла" (21 очко).

Аутсайдером турніру є "Маріуполь" - 4 очки. Передостаннім йде "Минай" (6 очок).

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.

Автор: Артем Будрін