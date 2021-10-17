У 3-му турі ЛЧ "гірники" прийматимуть в Києві іспанський топ-клуб.

19 жовтня донецький "Шахтар" проведе поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів - "гірники" в Києві прийматимуть мадридський "Реал".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

Букмекери записали "Шахтар" в аутсайдери цього матчу.

На перемогу донеччан пропонується коефіцієнт 5,80, тоді як на звитягу "Реала" - 1,61. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 4,54.

Букмекери схильні думати, що "Реал" зможе взяти очки на виїзді - коефіцієнт на це складає 1,17. На те, що "Шахтар" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 2,48.

Шахтар - Реал: перед матчем

Матч "Шахтар" - "Реал" 19 жовтня розпочнеться о 22.00.

"Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".

"Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).

"Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.

Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.

Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.

Автор: Артем Будрін