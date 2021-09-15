Команда Юрія Вернидуба здобула історичну перемогу.

Донецький "Шахтар" стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів виїзним матчем проти молдавського "Шерифа".

Зустріч у Тирасполі завершилася сенсаційною поразкою "гірників" з рахунком 2:0.

З перших хвилин "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба почав грати не як аутсайдер, а як гідний суперник всупереч скептичним прогнозам експертів. Господарі поля агресивно йшли вперед та раз по раз тривожили ворота Андрія П'ятова.

Форвард "Шерифа" Адама Траоре спершу пробив невдало в дебюті зустрічі, але на 15-й хвилині він влучно завершив контратаку своєї команди і поцілив у правий від П'ятова кут воріт.

На 30-й хвилині "Шахтар" створив свою найкращу нагоду за першу половину зустрічі: Фернандо відкотив під удар Лассіні Траоре, а той на силу завдав пострілу - голкіпер "Шерифа" здійснив сейв.

З перших хвилин другого тайму "Шахтар" почав активно тиснути і 11 разів вдарив по воротах суперника перед другим пропущеним голом. Проте жоден удар не досягнув цілі. Особливо гарний момент змарнував Марлос, коли пробив прямо по центру у голкіпера.

А на 62-й хвилині Момо Янсане подвоїв перевагу "Шерифа", забивши головою гол. Це був перший удар в отвір від молдавської команди в другому таймі.

Після цього "Шахтар" так і не спромігся переламати хід гри та відповісти своїми голами. Єдиний момент мав Алан Патрік, але він не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.

"Шериф" - "Шахтар" - 2:0

Голи: Траоре, 15, Янсане, 62

"Шериф": Атанасіадіс, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Кріштіану, Траоре, Кастаньєда (Ніколов, 85), Аддо (Раделіч, 85), Коловос (Янсане, 55), Тілль, Якшибоєв (Бруно, 67)

"Шахтар": П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 65), Педріньо, Тете (Марлос, 46), Фернандо (Мудрик, 65), Траоре

Відео першого голу "Шерифа".

Відео другого голу "Шерифа".

"Шериф" - "Шахтар": підсумки матчу

І для головного тренера "Шерифа" Юрія Вернидуба, і для керманича "Шахтаря" Роберто Де Дзербі це був дебютний поєдинок на груповому етапі Ліги чемпіонів. А "Шериф" загалом вперше в історії зіграв у груповому раунді ЛЧ.

У іншому матчі першого туру групи D "Інтер" на своєму полі приймає "Реал".

У 2-му турі "Шахтар" 28 вересня вдома зіграє проти "Інтера".

Автор: Артем Будрін