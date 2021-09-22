Наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей в тренерській кар'єрі.

Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" в матчі за Суперкубок України-2021.

В самому дебюті зустрічі захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко зазнав пошкодження: йому випадково розбив голову його ж партнер Ісмаїлі після невдалого контактного єдиноборства. Втім, Микола з перев'язаною головою продовжив матч.

"Динамо" створило найкращий момент за першу половину поєдинку на 15-й хвилині. Віталій Буяльський відгукнувся на пас Томаша Кендзьори і потужно пробив, але Андрій П'ятов перевів м'яча на кутовий.

Далі "Шахтар" перехопив ініціативу і почав підступати до воріт киян. На 31-й хвилині це увінчалося забитим м'ячем. Додо виконав навіс, Марлос скинув на Лассіну Траоре, а той виграв боротьбу і головою відправив м'яча у сітку воріт.

Після перерви "Шахтар" продовжив тиснути. На 47-й хвилині Тарас Степаненко влучив у стійку воріт. А на 54-й хвилині "гірники" втекли в контратаку: Педріньо зробив передачу на Ісмаїлі, а той віддав асист на Траоре, котрий оформив дубль.

Через 7 хвилин Майкон відібрав м'яча у Сергія Сидорчука, відпасував на Алана Патріка, а той потужним ударом відправив м'яч у правий кут воріт Бойка. "Динамо" не спромоглося відповісти навіть голом престижу.

"Шахтар" - "Динамо" - 3:0

Голи: Траоре, 31, 54, Патрік, 61

"Шахтар": П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 67), Степаненко (М.Антоніо, 78), Майкон, Марлос (Соломон, 67), А.Патрік, Траоре (Сікан, 78), Педріньо (Конопля, 88)

"Динамо": Бойко, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора (Караваєв, 67), Сидорчук (Андрієвський, 66), Шапаренко, Буяльський, Де Пена (Вітіньйо, 70), Циганков, Супряга (Гармаш, 66)

Попередження: Алан Патрік, 39, Марлон, 59, Кривцов, 77, Педріньо, 88 - Буяльський, 42, Де Пена, 43, Шапаренко, 63, Сирота, 71, Циганков, 79, Забарний, 90+1

Відео огляд першого тайму.

Відео огляд другого тайму.

"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021

"Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.

"Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.

42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей в тренерській кар'єрі.

Автор: Артем Будрін