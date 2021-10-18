Микола Матвієнко - основний захисник Шахтаря / фото ФК Шахтар
Універсальний захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко не допоможе "гірникам" в поєдинку проти мадридського "Реала" на груповому етапі ЛЧ.
Цю прикру новину повідомив наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на прес-конференції перед грою.
Матвієнко зазнав травми ноги і потрапив до лазарету. 25-річний захисник в поточному сезоні віддав 1 асист в 15 матчах.
Де Дзербі також повідомив, що бразильський нападник Дентіньо залікував пошкодження і готовий зіграти проти мадридського гранда.
Читайте такожШахтар - Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Шахтар - Реал: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".
- "Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.
- Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.