Микола Матвієнко зазнав травми ноги.

Універсальний захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко не допоможе "гірникам" в поєдинку проти мадридського "Реала" на груповому етапі ЛЧ.

Цю прикру новину повідомив наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на прес-конференції перед грою.

Матвієнко зазнав травми ноги і потрапив до лазарету. 25-річний захисник в поточному сезоні віддав 1 асист в 15 матчах.

Де Дзербі також повідомив, що бразильський нападник Дентіньо залікував пошкодження і готовий зіграти проти мадридського гранда.

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Шахтар - Реал: перед матчем

"Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".

"Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).

"Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.

Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.

Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.

Автор: Артем Будрін