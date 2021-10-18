У вівторок, 19 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти "Реала". Гра пройде в Києві.
Мадридський клуб опублікував заявку гравців на гру з "гірниками". Відзначимо, що в список Карло Анчелотті не потрапили такі імениті футболісти, як Еден Азар, Гарет Бейл, Дані Карвахаль, Лука Йович, Іско і Себальос.
Заявка "Реала" на матч проти "Шахтаря":
Воротар: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес
Захисник: Едер Мілітао, Давид Алаба, Хесус Вальєхо, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менді, Мігель Гутьєррес
Півзахисник: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Едуарду Камавінга, Антоніо Бланко
Нападник: Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано Діас.
Незважаючи на те, що Асенсіо, Камавінга, Мілітао і Алаба потрапили в заявку на матч з "Шахтарем", їх участь у цьому поєдинку також є під питанням. Всі ці гравці мали пошкодження і не встигли відновитися до матчу Ліги чемпіонів на 100%. Рішення про їх участь у матчі Анчелотті прийматиме вже безпосередньо в день гри.
Читайте такожШахтар - Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонівПоєдинок групового раунду ЛЧ між "Шахтарем" і "Реалом" пройде на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок гри о 22:00 за Києвом. У прямому ефірі матч в Україні транслюватиме сервіс MEGOGO.
Нагадаємо, після двох зіграних турів "Реал" Мадрид з 3 набраними очками йде на другій сходинці в групі D. У "Шахтаря" всього один набраний бал і "гірники" займають останнє місце в квартеті. Лідером групи D несподівано для всих є молдавський "Шериф", в активі якого шість набраних очок.
Шахтар - Реал: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".
- "Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.
- Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.