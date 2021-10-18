Відразу кілька футболістів основи "Реала" не зможуть зіграти проти "Шахтаря".

У вівторок, 19 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти "Реала". Гра пройде в Києві.

Мадридський клуб опублікував заявку гравців на гру з "гірниками". Відзначимо, що в список Карло Анчелотті не потрапили такі імениті футболісти, як Еден Азар, Гарет Бейл, Дані Карвахаль, Лука Йович, Іско і Себальос.

Заявка "Реала" на матч проти "Шахтаря":

Воротар: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес

Захисник: Едер Мілітао, Давид Алаба, Хесус Вальєхо, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менді, Мігель Гутьєррес

Півзахисник: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Едуарду Камавінга, Антоніо Бланко

Нападник: Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано Діас.

Незважаючи на те, що Асенсіо, Камавінга, Мілітао і Алаба потрапили в заявку на матч з "Шахтарем", їх участь у цьому поєдинку також є під питанням. Всі ці гравці мали пошкодження і не встигли відновитися до матчу Ліги чемпіонів на 100%. Рішення про їх участь у матчі Анчелотті прийматиме вже безпосередньо в день гри.

Читайте такожШахтар - Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонівПоєдинок групового раунду ЛЧ між "Шахтарем" і "Реалом" пройде на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок гри о 22:00 за Києвом. У прямому ефірі матч в Україні транслюватиме сервіс MEGOGO.

Нагадаємо, після двох зіграних турів "Реал" Мадрид з 3 набраними очками йде на другій сходинці в групі D. У "Шахтаря" всього один набраний бал і "гірники" займають останнє місце в квартеті. Лідером групи D несподівано для всих є молдавський "Шериф", в активі якого шість набраних очок.

Шахтар - Реал: перед матчем

"Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".

"Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).

"Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.

Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.

Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.

Автор: Владимир Медяник