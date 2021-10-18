Донецький клуб спробує здобути першу перемогу в цьогорічній Лізі чемпіонів.

Донецький "Шахтар" 19 жовтня в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти мадридського "Реала". Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

Шахтар - Реал: де дивитися матч

Протистояння українського та іспанського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок поєдинку - о 22.00.

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Шахтар - Реал: перед матчем

"Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".

"Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).

"Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.

Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.

Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.

Автор: Артем Будрін