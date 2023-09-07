Португальський нападник вважає, що їхнє суперництво з Мессі вже завершилося.

Нападник саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду поділився своєю думкою про протистояння з Ліонелем Мессі, який грає за американський "Інтер Маямі".

Португалець вважає, що їхнє протистояння з аргентинським форвардом змінило історію футболу. Також Кріштіану зазначив, що їхнє протистояння з Мессі вже завершилося.

"Кому подобається Мессі, той ненавидить Роналду, а кому подобається Роналду, той ненавидить Мессі? Ненависть? Я не бачу таких речей, суперництво вже завершилося. Було добре, глядачам сподобалося.

Якщо вам подобається Кріштіану Роналду, ви не повинні ненавидіти Мессі. Вони обидва дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Мессі йде своєю дорогою, я - своєю. З того, що я бачив, у нього все добре. Ми повинні продовжувати залишати свій слід у футболі, а в суперництві я не бачу сенсу. Я вже говорив, ми ділили сцену 15 років і в підсумку стали, не можу сказати друзями, але поважаючими один одного колегами", - наводить слова Роналду SapoDeSporto.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду покинув європейський футбол минулої зими. Португалець розірвав контракт з "Манчестер Юнайтед" і перейшов до саудівського "Аль-Наср". Ліонель Мессі, в свою чергу, цим в червні покинув французький ПСЖ і перебрався в американський "Інтер Маямі".

Додамо, що напередодні видання France Football оголосило список номінантів на "Золотий м'яч-2023". У список претендентів вперше за 20 років не потрапив Кріштіану Роналду. Ліонель Мессі є одним з головних фаворитів на цю нагороду.

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