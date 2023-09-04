Ліонель Мессі віддав дві гольові передачі і став найкращим гравцем матчу.

У ніч на 4 вересня відбувся поєдинок американської ліги МЛС, в якому "Лос-Анджелес" приймав "Інтер Маямі".

Гра проходила на стадіоні "ВМО" і завершилася з рахунком 3:1 на користь гостей.

Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі, який оформив два асисти. Після передач аргентинського нападника забивали Жорді Альба і Леонардо Кампана. Ще один м'яч за "Інтер Маямі" забив Факундо Фаріас.

Єдиний гол "Лос-Анджелеса" на 90-й хвилині забив Раян Холлінгсхед. Асистував йому Карлос Вела.

Український захисник "Інтера" Сергій Кривцов провів на полі весь матч. Статистичний портал WhoScored поставив українцю за цей поєдинок 7,0 бала. Найкращим гравцем став Ліонель Мессі - 8,6 бала.

"Лос-Анджелес" - "Інтер Маямі" - 1:3

Голи: Холлінгсхед, 90 - Фаріас, 14, Альба, 51, Кампана, 83

Огляд матчу:

Додамо, що поєдинок Ліонеля Мессі і компанії проти чинного чемпіона МЛС прийшли подивитися багато зірок Голлівуду та інших селебріті, включаючи принца Гаррі і Меган Маркл, Леонардо Ді Капріо, Джейсона Судейкіса (Теда Лассо), Селену Гомес, ЛеБрона Джеймса, Вілла Фаррелла, Тома Холланда та інших зірок.

Варто відзначити, що "Інтер Маямі" з моменту приходу Ліонеля Мессі не програв жодної гри. З аргентинцем у складі команда провела 11 матчів у всіх турнірах, здобувши 10 перемог і одного разу зігравши внічию. У трьох іграх клуб з Маямі перемагав у серії пенальті.

Наприкінці серпня "Інтер Маямі" став переможцем Кубка ліг-2023. Цей трофей став першим для Мессі в новому клубі, а також першим трофеєм в історії "Інтера Маямі".

В рамках МЛС Мессі і компанія зіграли три матчі - дві перемоги і одна нічия.

Ліонель Мессі зіграв за "Інтер Маямі" 11 матчів, забив 11 голів і віддав вісім результативних передач.

На даний момент "Інтер Маямі" займає 14-е місце в турнірній таблиці Східної конференції, записавши в свій актив 25 очок. "Лос-Анджелес", в свою чергу, розташовується на третьому місці в Західній конференції, набравши 40 очок.

У наступному турі "Інтер Маямі" зіграє проти "Спортінга Канзас-Сіті", а "Лос-Анджелес" зустрінеться з "Портленд Тімберс".

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