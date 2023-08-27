"Інтер Маямі" перервав 11-матчеву безвиграшну серію в МЛС.

У ніч на 27 серпня відбувся поєдинок регулярного чемпіонату МЛС, в якому "Інтер Маямі" грав проти "Нью-Йорк Ред Буллз".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Ред Булл Арена" і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

У складі "Інтер Маямі" голами відзначилися Дієго Гомес і Ліонель Мессі. Зірковий аргентинський нападник почав матч на лавці запасних і вийшов на поле на 60-й хвилині. Для аргентинця це була дебютна гра в МЛС.

Український захисник "Інтера Маямі" Сергій Кривцов не потрапив до заявки на матч.

"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Інтер Маямі" - 0:2

Голи: Гомес, 37, Мессі, 89

Огляд матчу:

Цією перемогою "Інтер Маямі" перервав 11-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті МЛС.

У наступному турі команда зустрінеться з "Нешвіллом". "Нью-Йорк Ред Буллз", в свою чергу, зустрінеться з "Нью-Інгленд Революшн". Обидва матчі відбудуться 31 серпня.

Нагадаємо, раніше "Інтер Маямі" став переможцем Кубка ліг-2023 і пробився у фінал Відкритого кубка США.

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