Ліонель Мессі відзначився двома гольовими передачами в цій грі.

У ніч на 24 серпня "Інтер Маямі" пробився у фінал Відкритого кубка США з футболу.

В 1/2 фіналу турніру клуб українця Сергія Кривцова здобув перемогу над "Цинцинатті" в серії післяматчевих пенальті. В основний і додатковий час поєдинок завершився з рахунком 3:3.

Варто відзначити, що в ході поєдинку "Інтер Маямі" програвав з рахунком 0:2, але зумів зробити неймовірний камбек і пробитися у фінал кубка.

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Великий внесок у тріумф "Інтера Маямі" в цій зустрічі зробив Ліонель Мессі. Зірковий аргентинець відзначився двома результативними передачами і голом у серії пенальті.

"Цинцинатті" - "Інтер Маямі" - 3:3 (4:5 пен)

Голи: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 - Кампана, 68, 90+7, Мартінес, 93

Відзначимо, що український захисник Сергій Кривцов провів повний матч і отримав жовту картку на 80-й хвилині.

У фіналі Відкритого кубка США з футболу "Інтер Маямі" зіграє з "Динамо Х'юстон". Зустріч відбудеться 27 вересня.

Нагадаємо, раніше "Інтер Маямі" виграв перший трофей в клубній історії. Команда Мессі і Кривцова стала переможцем Кубка ліг-2023, обігравши у фіналі "Нешвілл".

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