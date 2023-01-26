"Манчестер Сіті" і "Арсенал" змагатимуться за путівку в 1/8 фіналу Кубка Англії.

У п'ятницю, 27 січня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу, в якому "Манчестер Сіті" зіграє проти "Арсенала".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Етіхад" в Манчестері.

"Манчестер Сіті" і "Арсенал" ведуть боротьбу за чемпіонський титул в Англії, але їх перша зустріч в сезоні відбудеться в четвертому раунді Кубка Англії.

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"Городяни" в нинішньому розіграші Кубка Англії провели поки тільки один матч. В 1/32 фіналу підопічні Пепа Гвардіоли завдали принизливої поразки лондонському "Челсі" з рахунком 4:0.

Перед грою проти "Арсенала" підопічні Пепа Гвардіоли здобули розгромну перемогу в рамках АПЛ проти "Вулверхемптона" (3:0). Хет-триком у цій грі відзначився лідер атаки "городян" Ерлінг Холанд.

Лондонський "Арсенал" також проведе тільки другий матч у поточному розіграші Кубка Англії. На стадії 1/32 фіналу "каноніри" розгромили "Оксфорд Юнайтед" з рахунком 3:0.

Перед зустріччю з "городянами" команда Мікеля Артети здобула перемогу над "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ з рахунком 3:2. Два голи у складі "канонірів" у цій грі забив Едді Нкетіа, ще один м'яч в активі Букойо Сака.

Манчестер Сіті - Арсенал: прогноз

Букмекери вважають фаворитами цього протистояння команду Пепа Гвардіоли.

Перемога "Манчестер Сіті" оцінюється коефіцієнтом 1,75, тоді як на перемогу "Арсенала" коефіцієнт 4,10. На нічию пропонується коефіцієнт 4,15.

На думку аналітиків, перша дуель "Арсенала" і "Манчестер Сіті" в цьому сезоні вийде результативною: тотал більше 2,5 м'яча йде за 1,64, а тотал менше 2,5 м'яча - за 2,26. Гол "городян" в протистоянні з "канонірами" оцінюється коефіцієнтом 1,13, в той час як на гол команди Мікеля Артети приймають ставки з коефіцієнтом 1,40.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 8,30.

Прохід у наступний раунд Кубка Англії "Манчестер Сіті" оцінюється коефіцієнтом 1,45, підсумковий тріумф "Арсенала" - 2,76.

Манчестер Сіті - Арсенал: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу 1/16 фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" - "Арсенал" можна буде подивитися 27 січня на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у складі "Арсеналу" виступає український півзахисник Олександр Зінченко. Він прийшов до лондонського клубу з "Манчестер Сіті" минулого літа. Це буде його перша гра проти своєї колишньої команди.

У складі "Манчестер Сіті" Зінченко зіграв 128 матчів, забив два голи і віддав 12 гольових передач.

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