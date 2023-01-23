Команда українця продовжує утримувати лідерство в англійській першості.

У неділю, 22 січня, в рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" переміг "Манчестер Юнайтед".

Після гри український захисник "канонірів" Олександр Зінченко розповів, які слова говорив партнерам по команді в роздягальні перед грою з "червоними дияволами".

"Я сказав хлопцям перед грою: "Коли ми підемо на пенсію, то пошкодуємо, що недостатньо насолодилися цим моментом". Кожен усвідомлює, що у нас є ще багато матчів. Просто йдемо крок за кроком.

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Ментальність і дух відповідають, це ключовий фактор. Звичайно, є ще багато місця для вдосконалення, але ми на правильному шляху. Коли я прибув і побачив цю якість команди, то зрозумів, що у нас є все для досягнення великих речей", - наводить слова Зінченка Arsenal Buzz.

"Арсенал" виграв матч проти "МЮ" з рахунком 3:2, а Олександр Зінченко став одним з героїв цієї гри.

За 19 зіграних турів "каноніри" набрали 50 очок і посідають перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Відрив від "Манчестер Сіті" становить 5 очок.

Нагадаємо, українець перейшов в "Арсенал" з "Манчестер Сіті" влітку минулого року за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні АПЛ Зінченко зіграв 12 матчів у складі "Арсенала" і відзначився однією гольовою передачею.

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