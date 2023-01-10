"Арсенал" у наступному раунді Кубка Англії зіграє проти "Манчестер Сіті".

У понеділок, 9 січня, відбувся поєдинок третього раунду Кубка Англії, в якому "Оксфорд Юнайтед" приймав лондонський "Арсенал".

Зустріч пройшла на стадіоні "Кассам" і завершилася перемогою "канонірів".

Всі голи в цій грі були забиті в другому таймі. На 63-й хвилині Мохамед Ельнені відкрив рахунок після передачі Фабіу Вієйри.

На 70-й і 76-й хвилинах ворота "Оксфорда" вразив Едді Нкетіа, оформивши дубль.

"Оксфорд Юнайтед" - "Арсенал" - 3:0

Голи: Ельнені, 63, Нкетіа, 70, 76

Огляд матчу:

Українець Олександр Зінченко з'явився на полі незадовго до першого голу - на 61-й хвилині. Він змінив Кірана Тірні.

Зінченко отримав від статистичного порталу Sofascore оцінку 6,3. Це найнижча оцінка в складі "Арсеналу".

Олександр програв всі чотири єдиноборства і не зробив жодного відбору. Точність передач Зінченка склала 89%. Один раз українець пробив повз ворота.

В 1/16 фіналу Кубка Англії "Арсенал" зустрінеться з "Манчестер Сіті". Матч пройде 28 січня.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до лондонського клубу цього літа саме з "Ман Сіті". Це буде перший матч українця проти свого колишнього клубу.

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