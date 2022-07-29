В Англії стартує новий футбольний сезон.

У суботу, 30 липня, матчем за Суперкубок стартує новий футбольний сезон в Англії. За перший трофей нового сезону боротимуться "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті".

Зустріч пройде в Лестері на стадіоні "Кінг Пауер", так що переваги свого поля не буде ні в однієї з команд. Судити гру буде Крейг Поусон.

Обидві команди непогано посилилися в літнє трансферне вікно. "Манчестер Сіті" нарешті вирішив головну проблему в лінії атаки, підписавши норвезького нападника Ерлінга Холанда. Крім того, клуб також поповнили аргентинський форвард Хуліо Альварес, а також центральний півзахисник збірної Англії Калвін Філліпс.

Цього літа "Сіті" не тільки купував, а на подив дуже багато продавав, що абсолютно не властиво їм в останні роки. Так, клуб покинули: український півзахисник Олександр Зінченко ("Арсенал", 35 мільйонів євро), бразильський нападник Габріел Жезус ("Арсенал", 52,2 мільйона євро), півзахисник Рахім Стерлінг ("Челсі", 56,2 мільйона євро) і бразильський півзахисник Фернандіньо ("Атлетіко Паранаенсе", вільний агент). Незважаючи на це, складно сказати, що "Сіті" став слабшим з відходом цих футболістів, оскільки вони не були ключовими гравцями команди в останньому сезоні.

"Ліверпуль" також провів непогану кампанію. Цього літа "червоні" також зуміли вирішити проблему із забивним нападником, підписавши уругвайського форварда Дарвіна Нуньєса з "Бенфіки" за 75 мільйонів євро. Варто відзначити, що Нуньєс вже встиг себе проявити в новій команді, забивши 4 голи в контрольному матчі проти німецького "РБ Лейпциг" (5:0).

Також в літнє міжсезоння "Ліверпуль" підписав двох молодих талантів - 18-річного правого захисника Калвіна Ремсі з "Абердіна" і 19-річного атакуючого півзахисника Фабіу Карвалью з "Фулхема".

Як і "Ман Сіті", "Ліверпуль" чимало футболістів відпустив цього літа. "Червоні" продали в "Баварію" одного зі своїх лідерів - сенегальця Садіо Мане. Це дійсно втрата для команди Юргена Клоппа, оскільки сенегальський футболіст був ключовою фігурою в побудовах німецького тренера. Чи вдасться "Ліверпулю" повноцінно замінити Мане? Це цілком реально. У минулому сезоні "червоні" підписали Діаса з "Порту" і ще раніше Жоту, які цілком можуть стати повноцінною заміною Садіо Мане.

Також в літнє міжсезоння "Ліверпуль" покинули: нападник Дівок Орігі ("Мілан", вільний агент), Бен Девіс ("Рейнджерс", 4,7 мільйона євро), Такумі Мінаміно ("Монако", 15 мільйонів євро), Неко Вільямс ("Ноттінгем", 20 мільйонів євро).

У минулому сезоні "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" до останнього туру вели боротьбу за чемпіонство, залишивши далеко позаду інших конкурентів. У підсумку "городяни", набравши 93 очки, виграли англійську Прем'єр-лігу, випередивши "червоних" всього на один бал.

"Ліверпуль" в минулому сезоні став володарем Кубка Англії, здолавши у вирішальному матчі лондонський "Челсі". Після нічиєї 0:0 в основний і доданий час фіналу "червоні" були успішнішими в серії пенальті - 6:5.

У своїй історії "Манчестер Сіті" шість разів завойовував Суперкубок Англії, а на рахунку "Ліверпуля" цілих 15 таких трофеїв.

Ліверпуль - Манчестер Сіті: прогноз

"Манчестер Сіті" не набрав ще ігровий ритм, втім команда Пепа Гвардіоли завжди повільно входить у сезон. "Ліверпуль" буде діяти на тлі втоми. В останніх п'яти матчах за Суперкубок команди на двох не забивали більше двох голів, навряд чи буде результативним і майбутній матч.

Складно виділити фаворита в такому протистоянні, адже команди досить рівні. Букмекери віддають невелику перевагу команді Пепа Гвардіоли.

Так, на перемогу "Ліверпуля" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,80, в той час як тріумф "Манчестер Сіті" оцінили в 2,48.

На нічию в поєдинку приймають ставки з коефіцієнтом 3,65.

Підсумковий успіх підопічних Юргена Клоппа, включаючи можливу серію післяматчевих пенальті, оцінюють в 2,03, а команди Хосепа Гвардіоли - в 1,84.

Ліверпуль - Манчестер Сіті: трансляція

Матч за Суперкубок Англії можна подивитися в прямому ефірі на Київстар ТБ. Також гру можна подивитися в записі на платформі.

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Крім того, цей поєдинок транслюватиме телеканал "Setanta Sports". Початок гри о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, чемпіонат Англії з футболу стартує 5 серпня. У першому турі "Манчестер Сіті" зіграє проти "Вест Хема" на виїзді, а "Ліверпуль" поміряється силами з "Фулхемом".

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