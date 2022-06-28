Фернандіньо продовжить кар'єру на батьківщині.

Знаменитий бразильський футболіст Фернандіньо покинув англійський "Манчестер Сіті" і в статусі вільного агента перейшов в "Атлетіко Паранаенсе".

Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Повідомляється, що 37-річний півзахисник підписав контракт на два роки.

Варто відзначити, що Фернандіньо є вихованцем "Атлетіко Паранаенсе". Хавбек грав за цю команду з 2002 по 2005 рік, після чого перейшов в донецький "Шахтар".

В "Атлетіко Паранаенсе" Ферна гратиме під 5-м номером.

Додамо, що за "Атлетіко Паранаенсе" вже виступають два гравці з УПЛ - це екс-вінгер "Шахтаря" Марлос і орендований у київського "Динамо" Вітіньо.

У сезоні 2021/2022 на рахунку Фернандіньо 2 голи і 3 асисти в 33 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.

Фернандіньо: кар'єра і досягнення