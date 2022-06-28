Знаменитий бразильський футболіст Фернандіньо покинув англійський "Манчестер Сіті" і в статусі вільного агента перейшов в "Атлетіко Паранаенсе".
Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.
Повідомляється, що 37-річний півзахисник підписав контракт на два роки.
Варто відзначити, що Фернандіньо є вихованцем "Атлетіко Паранаенсе". Хавбек грав за цю команду з 2002 по 2005 рік, після чого перейшов в донецький "Шахтар".
В "Атлетіко Паранаенсе" Ферна гратиме під 5-м номером.
Додамо, що за "Атлетіко Паранаенсе" вже виступають два гравці з УПЛ - це екс-вінгер "Шахтаря" Марлос і орендований у київського "Динамо" Вітіньо.
У сезоні 2021/2022 на рахунку Фернандіньо 2 голи і 3 асисти в 33 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.
Фернандіньо: кар'єра і досягнення
- Українським уболівальникам Фернандіньо запам'ятався яскравим виступом за донецький "Шахтар". З 2005 по 2013 рік бразильських хавбек провів 184 матчі в складі "гірників", в яких забив 31 гол.
- Шість разів бразилець ставав чемпіоном України, по чотири рази вигравав Кубок України і Суперкубок України. Разом з "гірниками" виграв Кубок УЄФА в 2009 році.
- У складі "Манчестер Сіті" за 8 років Фернандіньо п'ять разів перемагав в АПЛ, 6 разів в Кубку англійської ліги, двічі в Суперкубку Англії і один раз виграв Кубок Англії. У сезоні-2020/21 став фіналістом Ліги чемпіонів.
- Бразилець також був капітаном "городян". Всього у футболці "Ман Сіті" легендарний хавбек зіграв 383 матчі, в яких забив 26 голів і віддав 33 результативних передачі.
- У складі національної збірної Бразилії Фернандіньо зіграв 53 матчі і забив два голи.