Гвардіола хоче бачити у своїй команді екс-капітана "Шахтаря".

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" і збірної Бразилії Фернандіньо не планує залишати англійський клуб, незважаючи на численні чутки.

За інформацією видання sportwitness.co.uk, 36-річний бразильський футболіст отримав офіційне запрошення від головного тренера "городян" Пепа Гвардіоли попрацювати в його команді після завершення кар'єри гравця.

За даними джерела, колишній капітан "Шахтаря" обійматиме посаду функціонера.

Цю інформацію підтвердив і журналіст ESPN Brasil Жоао Каштелу Бранку, який заявив, що у гравця "немає шансів" покинути "Манчестер Сіті" в найближче трансферне вікно.

Читайте такожМанчестер Юнайтед втратив очки в матчі проти аутсайдера АПЛЗМІ вважають, що у Фернандіньо є три причини, залишитися в Манчестері. Перше, це повага до клубу де він грає з 2013 року, потім через змагання, в яких зараз грає команда Гвардіоли, і, нарешті, тому, що бразилець навіть не вирішив, чи продовжить він взагалі грати після наступного літа.

У нинішньому сезоні Фернандіньо зіграв за "Сіті" 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом і двома гольовими передачами.

Фернандіньо: кар'єра і досягнення