Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" і збірної Бразилії Фернандіньо не планує залишати англійський клуб, незважаючи на численні чутки.
За інформацією видання sportwitness.co.uk, 36-річний бразильський футболіст отримав офіційне запрошення від головного тренера "городян" Пепа Гвардіоли попрацювати в його команді після завершення кар'єри гравця.
За даними джерела, колишній капітан "Шахтаря" обійматиме посаду функціонера.
Цю інформацію підтвердив і журналіст ESPN Brasil Жоао Каштелу Бранку, який заявив, що у гравця "немає шансів" покинути "Манчестер Сіті" в найближче трансферне вікно.
Читайте такожМанчестер Юнайтед втратив очки в матчі проти аутсайдера АПЛЗМІ вважають, що у Фернандіньо є три причини, залишитися в Манчестері. Перше, це повага до клубу де він грає з 2013 року, потім через змагання, в яких зараз грає команда Гвардіоли, і, нарешті, тому, що бразилець навіть не вирішив, чи продовжить він взагалі грати після наступного літа.
У нинішньому сезоні Фернандіньо зіграв за "Сіті" 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом і двома гольовими передачами.
Фернандіньо: кар'єра і досягнення
- Українським уболівальникам Фернандіньо запам'ятався яскравим виступом за донецький "Шахтар". З 2005 по 2013 рік бразильських хавбек провів 184 матчі у складі "гірників", в яких забив 31 гол.
- Шість разів бразилець ставав чемпіоном України, по чотири рази вигравав Кубок України та Суперкубок України. Разом з "гірниками" виграв Кубок УЄФА в 2009 році.
- У складі "Манчестер Сіті" за 8 років виграв 15 трофеїв. У тому числі чотири рази перемагав в АПЛ, 6 разів у Кубку англійської ліги і двічі в Суперкубку Англії.
- У складі національної збірної Бразилії Фернандіньо зіграв 53 матчі і забив два голи.