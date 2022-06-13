Ерлінг Холанд вперше прокоментував свій перехід в "Манчестер Сіті".

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Холанд завершив свій перехід до "Манчестер Сіті".

У понеділок, 13 червня, 21-річний форвард підписав контракт з клубом з Манчестера до літа 2027 року, повідомляє офіційний сайт "городян".

Нагадаємо, "Ман Сіті" оголосив про домовленість з "Боруссією" по трансферу Холанда ще 10 травня.

Повідомлялося, що "городяни" виплатять німцям відступні за нападника - 75 мільйонів євро, а Ерлінг в Англії буде отримувати 350 тисяч фунтів на тиждень плюс бонуси.

За даними ЗМІ, Холанд обійдеться "Ман Сіті" майже в 250 млн євро, включаючи зарплату. Комісія агентам - 50 млн євро.

Холанд перейшов в "Боруссію" в січні 2020-го. За два з половиною сезони він забив за німецький клуб 86 голів у 89 матчах і віддав 23 результативних паси.

Ерлінг Холанд прокоментував перехід в "Манчестер Сіті".

"Це особливий день для мене і моєї сім'ї. Я завжди дивився матчі "Манчестер Сіті", а в останні сезони мені це подобалося більше. Ви не можете не захоплюватися стилем гри команди, адже це цікаво. "Манчестер Сіті" створює багато моментів, що ідеально підходить для такого гравця, як я.

У цій команді безліч футболістів високого класу, а Гвардіола - один з найвидатніших тренерів усіх часів.

Тому я вважаю, що перебуваю в правильній команді, щоб реалізувати свої амбіції. Хочу забивати голи, вигравати трофеї і вдосконалюватися як гравець, впевнений, що зможу зробити це тут. Це чудовий перехід для мене. Не можу дочекатися початку передсезонної підготовки", - наводить слова Холанда прес-служба "Манчестер Сіті".

Варто відзначити, що батько Ерлінга, Альф-Інге Холанд, теж був професійним футболістом і захищав кольори "Манчестер Сіті" з 2000 по 2003 рік. Примітно, що він підписав контракт з "городянами" також 13 червня, рівно 22 роки тому.

Ерлінг Холанд: кар'єра нападника