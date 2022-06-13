Нападник збірної Норвегії Ерлінг Холанд завершив свій перехід до "Манчестер Сіті".
У понеділок, 13 червня, 21-річний форвард підписав контракт з клубом з Манчестера до літа 2027 року, повідомляє офіційний сайт "городян".
Нагадаємо, "Ман Сіті" оголосив про домовленість з "Боруссією" по трансферу Холанда ще 10 травня.
Повідомлялося, що "городяни" виплатять німцям відступні за нападника - 75 мільйонів євро, а Ерлінг в Англії буде отримувати 350 тисяч фунтів на тиждень плюс бонуси.
За даними ЗМІ, Холанд обійдеться "Ман Сіті" майже в 250 млн євро, включаючи зарплату. Комісія агентам - 50 млн євро.
Холанд перейшов в "Боруссію" в січні 2020-го. За два з половиною сезони він забив за німецький клуб 86 голів у 89 матчах і віддав 23 результативних паси.
Ерлінг Холанд прокоментував перехід в "Манчестер Сіті".
"Це особливий день для мене і моєї сім'ї. Я завжди дивився матчі "Манчестер Сіті", а в останні сезони мені це подобалося більше. Ви не можете не захоплюватися стилем гри команди, адже це цікаво. "Манчестер Сіті" створює багато моментів, що ідеально підходить для такого гравця, як я.
У цій команді безліч футболістів високого класу, а Гвардіола - один з найвидатніших тренерів усіх часів.
Тому я вважаю, що перебуваю в правильній команді, щоб реалізувати свої амбіції. Хочу забивати голи, вигравати трофеї і вдосконалюватися як гравець, впевнений, що зможу зробити це тут. Це чудовий перехід для мене. Не можу дочекатися початку передсезонної підготовки", - наводить слова Холанда прес-служба "Манчестер Сіті".
Варто відзначити, що батько Ерлінга, Альф-Інге Холанд, теж був професійним футболістом і захищав кольори "Манчестер Сіті" з 2000 по 2003 рік. Примітно, що він підписав контракт з "городянами" також 13 червня, рівно 22 роки тому.
Ерлінг Холанд: кар'єра нападника
- У грудні 2019 року Холанд перейшов в "Боруссію" з австрійського "Зальцбурга" і дебютував за дортмундський клуб, забивши три голи за 23 хвилини.
- 30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії у матчі ЧС проти Гондурасу.
- Перші сто голів у кар'єрі Холанд забив швидше, ніж Кріштіану Роналду і Лео Мессі.
- У квітні цього року Холанд встановив ще один крутий рекорд Бундесліги: ніхто швидше за нього не досягав позначки в 58 забитих голів у турнірі. Норвежцю знадобилося всього 63 матчі для цього.
- У поточному сезоні Бундесліги на рахунку Ерлінга 22 гол і 8 асистів в 24 матчах.