У суботу, 16 квітня, в рамках 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги дортмундська "Боруссія" зустрічалася з "Вольфсбургом".
Поєдинок завершився нищівною перемогою "джмелів" з рахунком 6:1.
Цей поєдинок став знаковим для форварда "Боруссії" Ерлінга Холанда. Норвежець оформив дубль у битві з "вовками" і тепер на рахунку форварда 58 голів у 63 стартових матчах Бундесліги. Це є абсолютним рекордом турніру, повідомляє Opta.
Чемпіонат Німеччини. 30-й тур
"Боруссія" Д - "Вольфсбург" - 6:1
Голи: Роте, 24, Вітсель, 26, Аканджі, 28, Джан, 35, Холанд, 38, 54 - Баку, 81
Огляд матчу:
Нагадаємо, Холанд грає за "Боруссію" Дортмунд з січня 2020 року. У цьому сезоні норвезький нападник забив 25 голів і зробив 7 результативних передач в 26 іграх за клуб у всіх турнірах.
У гонці бомбардирів Бундесліги Ерлінг Холанд розташовується на третьому місці з 18 голами. Лідирує Роберт Левандовскі, який забив 32 голи.
Після 30-ти зіграних турів "Боруссія" Дортмунд має в своєму активі 63 набраних очка. "Джмелі" йдуть на другій позиції в турнірній таблиці Бундесліги.