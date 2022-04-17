Ерлінг Холанд забив два голи у ворота "Вольфсбурга".

У суботу, 16 квітня, в рамках 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги дортмундська "Боруссія" зустрічалася з "Вольфсбургом".

Поєдинок завершився нищівною перемогою "джмелів" з рахунком 6:1.

Цей поєдинок став знаковим для форварда "Боруссії" Ерлінга Холанда. Норвежець оформив дубль у битві з "вовками" і тепер на рахунку форварда 58 голів у 63 стартових матчах Бундесліги. Це є абсолютним рекордом турніру, повідомляє Opta.

Чемпіонат Німеччини. 30-й тур

"Боруссія" Д - "Вольфсбург" - 6:1

Голи: Роте, 24, Вітсель, 26, Аканджі, 28, Джан, 35, Холанд, 38, 54 - Баку, 81

Огляд матчу:

Нагадаємо, Холанд грає за "Боруссію" Дортмунд з січня 2020 року. У цьому сезоні норвезький нападник забив 25 голів і зробив 7 результативних передач в 26 іграх за клуб у всіх турнірах.

У гонці бомбардирів Бундесліги Ерлінг Холанд розташовується на третьому місці з 18 голами. Лідирує Роберт Левандовскі, який забив 32 голи.

Після 30-ти зіграних турів "Боруссія" Дортмунд має в своєму активі 63 набраних очка. "Джмелі" йдуть на другій позиції в турнірній таблиці Бундесліги.

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