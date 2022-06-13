Португальська "Бенфіка" прийняла пропозицію англійського "Ліверпуля" про продаж нападника збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса.
Про це повідомляє офіційний сайт лісабонського клубу.
"Рано вранці "Бенфіка" проінформувала Комісію з ринку цінних паперів (CMVM) про досягнення угоди з "Ліверпулем" про продаж всіх прав на гравця Дарвіна Нуньєса за € 75 млн.
Угода передбачає виплату винагороди, тому загальна сума продажу може скласти € 100 млн. Вищезгадана угода залежить від підписання спортивного трудового контракту гравця з ФК "Ліверпуль", - йдеться в заяві.
Нуньєсу залишилося підписати контракт з англійським грандом. Перед укладенням угоди 22-річний уругваєць пройде медичне обстеження.
Відзначається, що всі деталі співпраці з "Ліверпулем" нападник вже погодив і підпише контракт на 6 років.
Додамо, що в "Бенфіці" Нуньєс був головним конкурентом українського нападника Романа Яремчука. Після переходу уругвайця в "Ліверпуль" форвард збірної України може стати основним нападником "орлів".
У минулому сезоні-2021/2022 Дарвін Нуньєс забив 34 голи і віддав чотири результативні передачі в 41 матчі у всіх турнірах за португальську "Бенфіку". Уругвайський форвард виступав за клуб з вересня 2020 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що "Ліверпуль" зацікавлений також у купівлі півзахисника київського "Динамо" і збірної України Віктора Циганкова.
Дарвін Нуньєс: кар'єра
- Нуньєс є вихованцем уругвайського "Пеньяроля".
- У Європі він захищав кольори іспанської "Альмерії", звідки перебрався в "Бенфіку" за 24 мільйони євро.
- У складі "Бенфіки" Нуньєс зіграв 84 матчі, в яких відзначився 47 забитими голами і віддав 16 асистів.
- За національну збірну Уругваю Дарвін Нуньєс зіграв 11 матчів і забив 2 голи.