Дарвін Нуньєс продовжить кар'єру в англійській Прем'єр лізі.

Португальська "Бенфіка" прийняла пропозицію англійського "Ліверпуля" про продаж нападника збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє офіційний сайт лісабонського клубу.

"Рано вранці "Бенфіка" проінформувала Комісію з ринку цінних паперів (CMVM) про досягнення угоди з "Ліверпулем" про продаж всіх прав на гравця Дарвіна Нуньєса за € 75 млн.

Угода передбачає виплату винагороди, тому загальна сума продажу може скласти € 100 млн. Вищезгадана угода залежить від підписання спортивного трудового контракту гравця з ФК "Ліверпуль", - йдеться в заяві.

Нуньєсу залишилося підписати контракт з англійським грандом. Перед укладенням угоди 22-річний уругваєць пройде медичне обстеження.

Відзначається, що всі деталі співпраці з "Ліверпулем" нападник вже погодив і підпише контракт на 6 років.

Додамо, що в "Бенфіці" Нуньєс був головним конкурентом українського нападника Романа Яремчука. Після переходу уругвайця в "Ліверпуль" форвард збірної України може стати основним нападником "орлів".

У минулому сезоні-2021/2022 Дарвін Нуньєс забив 34 голи і віддав чотири результативні передачі в 41 матчі у всіх турнірах за португальську "Бенфіку". Уругвайський форвард виступав за клуб з вересня 2020 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Ліверпуль" зацікавлений також у купівлі півзахисника київського "Динамо" і збірної України Віктора Циганкова.

Дарвін Нуньєс: кар'єра