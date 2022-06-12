Віктор Циганков може перебратися в англійський чемпіонат.

Зірковий атакуючий півзахисник збірної Сенегалу Садіо Мане близький до відходу з "Ліверпуля" в мюнхенську "Баварію". Англійський клуб готовий відпустити свого лідера і вже активно шукає заміну сенегальському вінгеру.

Як повідомляє портал Liverpool.com, "Ліверпуль" розглядає варіант з підписанням вінгера київського"Динамо" Віктора Циганкова.

Український футболіст має ряд важливих характеристик, які приваблюють "Ліверпуль". Головні з яких, це здатність зіграти на обох флангах атаки і скромна ціна.

Керівництво "червоних" очікує, що "Динамо" в нинішніх реаліях не проситиме захмарних грошей за гравця, у якого залишився рік контракту.

Додамо, що Віктор нещодавно став клієнтом агентської компанії брата Пепа Гвардіоли, ймовірно, щоб перебратися в топ-чемпіонат.

В достроково завершеному через війну сезоні УПЛ 2021/22 Циганков провів 25 матчів за "Динамо", відзначившись 11 голами і 4 асистами.

Портал Transfermarkt оцінює українця в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, гол Віктора Циганкова приніс збірній України перемогу у матчі Ліги націй проти Ірландії.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"