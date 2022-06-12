Зірковий атакуючий півзахисник збірної Сенегалу Садіо Мане близький до відходу з "Ліверпуля" в мюнхенську "Баварію". Англійський клуб готовий відпустити свого лідера і вже активно шукає заміну сенегальському вінгеру.
Як повідомляє портал Liverpool.com, "Ліверпуль" розглядає варіант з підписанням вінгера київського"Динамо" Віктора Циганкова.
Український футболіст має ряд важливих характеристик, які приваблюють "Ліверпуль". Головні з яких, це здатність зіграти на обох флангах атаки і скромна ціна.
Керівництво "червоних" очікує, що "Динамо" в нинішніх реаліях не проситиме захмарних грошей за гравця, у якого залишився рік контракту.
Додамо, що Віктор нещодавно став клієнтом агентської компанії брата Пепа Гвардіоли, ймовірно, щоб перебратися в топ-чемпіонат.
В достроково завершеному через війну сезоні УПЛ 2021/22 Циганков провів 25 матчів за "Динамо", відзначившись 11 голами і 4 асистами.
Портал Transfermarkt оцінює українця в 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, гол Віктора Циганкова приніс збірній України перемогу у матчі Ліги націй проти Ірландії.
Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"
- Циганков є вихованцем вінницького футболу, але на професійному рівні виступав лише за київське "Динамо".
- Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".
- Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.
- У складі київського "Динамо" Циганков зіграв 213 матчів, в яких відзначився 85 забитими голами і 58 асистами.
- Циганков займає 7-е місце в списку кращих бомбардирів "Динамо" з часів незалежності України, за цим показником він обійшов Віктора Леоненка (79 голів).
- У складі національної збірної України Циганков зіграв 40 матчів і забив 7 голів.