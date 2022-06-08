Збірна України зіграла перший матч у рамках третього розіграшу Ліги націй.

У середу, 8 червня, національна збірна України провела свій перший поєдинок в рамках третього сезону Ліги націй УЄФА. На стадіоні "Авіва" в Дубліні підопічні Петракова грали проти збірної Ірландії. Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу Ірландія - Україна.

Збірній України вдалося відкрити рахунок у грі на 37-й хвилині матчу. Тарас Качараба отримав пас від Артема Довбика і потужно пробив по воротах суперника з-за меж штрафного майданчика точнов в дальній кут воріт, абсолютно без шансів для воротаря. Однак арбітри var угледіли офсайд у Довбика і скасували взяття воріт. Перший тайм завершився в підсумку без забитих голів.

У дебюті другого тайму Україна забила знову. Віктор Циганков по прекрасній траєкторії пробив зі штрафного з правого флангу і м'яч не зачепивши нікого з футболістів у штрафному майданчику, залетів точно в дальній кут. Арбітри VAR і в цьому епізоді щось хотіли знайти, перевірили гол, але в підсумку зарахували.

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 1

Ірландія – Україна - 0:1

Гол: Циганков, 47

Ірландія: Келлехер, Іган (О'ші, 62), Даффі, Коллінз, Стівенс (Макклін, 69), Каллен, Хендрік, Крісті (Браун, 69), Найт, Огбене (Хемілтон, 78), Робінсон (Обафемі, 69)

Україна: Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Миколенко, Сидорчук (Ігнатенко, 88), Шапаренко, Качараба (Караваєв, 73), Мудрик (Пихаленок, 73), Довбик (Сікан, 79), Зубков (Циганков, 46)

Відео незарахованого голу Качараби:

Відео голу Циганкова:

Повний матч Ірландія – Україна буде доступний у записі на платформі Київстар ТБ.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи збірна Шотландії впевнено розібралася зі збірною Вірменії на стадіоні "Хемпден Парк" в Глазго. Шотландці виграли з рахунком 2:0.

Турнірне положення команд

Ірландія - Україна: підсумки матчу