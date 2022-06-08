У середу, 8 червня, національна збірна України провела свій перший поєдинок в рамках третього сезону Ліги націй УЄФА. На стадіоні "Авіва" в Дубліні підопічні Петракова грали проти збірної Ірландії. Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу Ірландія - Україна.
Збірній України вдалося відкрити рахунок у грі на 37-й хвилині матчу. Тарас Качараба отримав пас від Артема Довбика і потужно пробив по воротах суперника з-за меж штрафного майданчика точнов в дальній кут воріт, абсолютно без шансів для воротаря. Однак арбітри var угледіли офсайд у Довбика і скасували взяття воріт. Перший тайм завершився в підсумку без забитих голів.
У дебюті другого тайму Україна забила знову. Віктор Циганков по прекрасній траєкторії пробив зі штрафного з правого флангу і м'яч не зачепивши нікого з футболістів у штрафному майданчику, залетів точно в дальній кут. Арбітри VAR і в цьому епізоді щось хотіли знайти, перевірили гол, але в підсумку зарахували.
Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 1
Ірландія – Україна - 0:1
Гол: Циганков, 47
Ірландія: Келлехер, Іган (О'ші, 62), Даффі, Коллінз, Стівенс (Макклін, 69), Каллен, Хендрік, Крісті (Браун, 69), Найт, Огбене (Хемілтон, 78), Робінсон (Обафемі, 69)
Україна: Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Миколенко, Сидорчук (Ігнатенко, 88), Шапаренко, Качараба (Караваєв, 73), Мудрик (Пихаленок, 73), Довбик (Сікан, 79), Зубков (Циганков, 46)
Відео незарахованого голу Качараби:
Відео голу Циганкова:
Повний матч Ірландія – Україна буде доступний у записі на платформі Київстар ТБ.
Додамо, що в паралельному матчі цієї групи збірна Шотландії впевнено розібралася зі збірною Вірменії на стадіоні "Хемпден Парк" в Глазго. Шотландці виграли з рахунком 2:0.
Турнірне положення команд
Ірландія - Україна: підсумки матчу
- Для України поєдинок проти ірландців був стартовим у нинішньому розіграші Ліги націй. Матч нашої збірної проти шотландців був перенесений на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" в червні, який був змінений через війну, яку розв'язала РФ.
- Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.
- Збірна Ірландії зіграла вже два матчі в поточному розіграші Ліги націй. У першій грі ірландці сенсаційно програла збірній Вірменії з рахунком 1:0.
- У червні збірна України зіграє ще два номінально домашніх матчі в польській Лодзі - 11 червня проти Вірменії і 14-го проти тієї ж Ірландії.
- Переможець цієї групи підніметься в Лігу А, а аутсайдер перейде в Лігу С.