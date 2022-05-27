Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився думками про перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії у Францію.
"Війна триває. Те, що цей матч досі відбудеться, але не у Санкт-Петербурзі, можливо, саме той правильний меседж, який повинна отримати Росія. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його зруйнувати. Ми граємо цей фінал заради людей, також заради людей в Україні", – передає слова Клоппа журналіст Нільс Керн у Twitter.
"Ліверпуль" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Зустріч відбудеться 28 травня о 22:00 за київським часом на арені "Стад де Франс" у Парижі.
Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА забрав право на проведення фіналу у Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНІАН, букмекери зробили прогноз на вирішальний матч головного клубного турніру Європи.
Ліверпуль - Реал: перед матчем
"Реал" найчастіше в історії виходив у фінал ЛЧ – 16 разів: 13 перемог та 3 поразки (остання від "Ліверпуля" у 1981 році).
У "Ліверпуля" 9 фіналів: 6 перемог та 3 поразки (остання від "Реала" у 2018 році).
"Ліверпуль" цього сезону проведе всі матчі з можливих (63): виграли фінал Кубка Ліги, виграли фінал Кубка Англії та зіграють у фіналі ЛЧ. Це вдруге в історії клубу, коли вони грають усі поєдинки сезону. Перший був у сезоні 2000/01 – виграли Кубок Англії, Кубок Ліги та Кубок УЄФА.
Усього "Реал" та "Ліверпуль" грали між собою сім разів. Перші три матчі (1981-го і два 2009-го) виграв "Лівер", а останні чотири (2014-2021) - "Реал".
Клопп та Анчелотті зустрічалися десять разів: чотири перемоги Анчелотті, три у Клоппа та три нічиїх.