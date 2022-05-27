Тренер "Ліверпуля" вважає правильним рішення забрати фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився думками про перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії у Францію.

"Війна триває. Те, що цей матч досі відбудеться, але не у Санкт-Петербурзі, можливо, саме той правильний меседж, який повинна отримати Росія. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його зруйнувати. Ми граємо цей фінал заради людей, також заради людей в Україні", – передає слова Клоппа журналіст Нільс Керн у Twitter.

"Ліверпуль" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Зустріч відбудеться 28 травня о 22:00 за київським часом на арені "Стад де Франс" у Парижі.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА забрав право на проведення фіналу у Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНІАН, букмекери зробили прогноз на вирішальний матч головного клубного турніру Європи.

Ліверпуль - Реал: перед матчем