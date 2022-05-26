"Ліверпуль" спробує взяти реванш у "Реала" за поразку в київському фіналі Ліги чемпіонів в 2018 році.

У суботу, 28 травня, в Парижі відбудеться головна битва футбольного року - у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Ліверпуль" і мадридський "Реал".

Гра пройде на стадіоні "Стад-де-франс". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом. Головним арбітром зустрічі призначений француз Клеман Тюрпен.

"Ліверпуль" отримав унікальний шанс - взяти реванш у "Реала" за прикру поразку в київському фіналі Ліги чемпіонів сезону-2017/18.

Хто не знав, нагадаємо, в травні 2018 року в столиці України відбувся точно такий же фінал Ліги чемпіонів. У тій зустрічі "Реал" здобув перемогу над "Ліверпулем" з рахунком 3:1. Той матч запам'ятався в першу чергу грубістю Серхіо Рамоса, який травмував найкращого гравця суперника Мохамеда Салаха, а також помилкою воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса, після якої "Реал" забив перший гол у матчі. Автором же переможного м'яча став Гарет Бейл.

Якщо говорити про статистику, то вона на користь команди Мадрида. "Реал" є абсолютним рекордсменом за кількістю завойованих трофеїв Ліги чемпіонів. 13 разів у своїй історії "вершкові" вигравали цей трофей. "Ліверпуль" також входить до числа клубів, які часто вигравали Лігу чемпіонів. Однак у англійців тільки 6 таких перемог.

Однією статистикою Лігу чемпіонів звичайно не виграти, але на користь "Реала" говорить ще й колосальний досвід, який допоміг "вершковим" домогтися свого у важких протистояннях з "Челсі" і "Манчестер Сіті". Не випадково чемпіон Іспанії в цій ЛЧ пройшов вже дві англійські команди.

Статистика та історія це добре, але експерти, все ж, більше шансів на перемогу в цьому сезоні Ліги чемпіонів віддають підопічним Юргена Клоппа.

Ліверпуль - Реал Мадрид: прогноз на матч

На перемогу "червоних" в цьому поєдинку можна поставити з коефіцієнтом 2.11, в той час як тріумф "Реала" оцінюють в 3.60.

На нічию в основний час можна поставити з коефіцієнтом 3,70.

Експерти також припускають, що "Ліверпуль" переможе з рахунком 2:1. Цей результат оцінили в 8,70. На перемогу "червоних" з мінімальним рахунком встановили коефіцієнт в 8,90, а з рахунком 2:0 – в 10,50.

На тріумф "вершкових" з рахунком 1:0 приймають ставки з коефіцієнтом 12,00, з рахунком 2:0 – 18,50, а з рахунком 2:1 – 11,50.

На цей матч не можна давати прогноз тільки в раціональній площині: у "Реала" є своя магія, за рахунок якої іспанці можуть перевернути будь-яку гру. ПСЖ, "Челсі" і "Манчестер Сіті" в цьому вже переконалися. Чи побачимо ми цю магію "Королівського клубу" у фіналі? Відповідь дізнаємося вже зовсім скоро.

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