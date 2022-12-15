Збірні Хорватії та Марокко вдруге зустрінуться між собою на мундіалі в Катарі.

У суботу, 17 грудня, відбудеться поєдинок за бронзові нагороди чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться національні збірні Марокко та Хорватії.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Халіфа Інтернейшнл" в Досі.

Збірні Марокко та Хорватії вже зустрічалися на цьому чемпіонаті світу. На стадії групового етапу команди зіграли внічию - 0:0.

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Примітно, що саме марокканська збірна, яка стала головним відкриттям цього мундіалю, посіла перше місце в квартеті F.

Збірна Марокко у другому турі сенсаційно обіграла Бельгію (2:0), а в третьому турі перемогла Канаду (2:1).

Збірна Хорватії, в свою чергу, у другому турі розгромила Канаду (4:1), а в заключному турі розписала мирову з Бельгією (0:0).

Сенсаційні результати збірна Марокко продовжила демонструвати і в плей-офф ЧС-2022. На стадії 1/8 фіналу марокканці вибили з турніру збірну Іспанії, здобувши перемогу в серії пенальті, а в 1/4 фіналу з мінімальним рахунком перемогли Португалію (1:0).

В 1/2 фіналу збірна Марокко програла Франції (0:2).

Хорвати в 1/8 фіналу катарського мундіалю у серії пенальті вибили Японію, а в 1/4 фіналу, також у серії пенальті, сенсаційно перемогли головного фаворита мундіалю - збірну Бразилії.

У півфіналі збірна Хорватії з розгромним рахунком поступилася Аргентині (0:3).

Хорватія - Марокко: прогноз

Фаворитом цього протистояння, з невеликою перевагою, аналітики вважають збірну Хорватії.

Так, коефіцієнт на перемогу підопічних Златко Даліча в основний час - 2,35, в той час як перемога Марокко оцінюється коефіцієнтом - 3,20. У разі нічиєї зіграє коефіцієнт 3,50.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,75. Гол марокканців оцінюють в 1,38, а на те, що відзначиться збірна Хорватії, можна поставити за 1,27.

Підсумковий тріумф збірної Хорватії в матчі за бронзові нагороди оцінюється коефіцієнтом 1,72. Коефіцієнт на Марокко - 2,20.

Найбільш вірогідним результатом матчу збірних Марокко і Хорватії букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 6,80.

Хорватія - Марокко: трансляція

Поєдинок за третє місце між збірними Хорватії та Марокко на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Додамо, що у фіналі ЧС-2022 зіграють національні збірні Аргентини та Франції. Поєдинок відбудеться 18 грудня.

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