Британець зізнався, що більше не мріє стати абсолютним чемпіоном.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа, який втратив пояси WBO, WBA, IBO і IBF поступившись Олександру Усику, заявив про бажання провести ще один поєдинок проти українця.

Британський боксер зазначив, що в особі Усика отримав дуже серйозного супротивника, з яким хотів би битися ще раз.

"Я двічі програв Усику. Я підвів багатьох людей, тому нормально сприймаю критику. Я її заслужив. Я завжди покладаю на себе великі очікування, але в особі Усика я отримав дійсно дуже сильного суперника. Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову.

А ось від спроб стати абсолютним чемпіоном світу я остаточно відмовився. Спроба стати абсолютом - це той ще головний біль. Тож я просто зосереджуся на тому, щоб знову стати чемпіоном, візьму один із чотирьох титулів.

Я отримав багато критики за слова про те, що мій пріоритет заробляти по максимуму. Але що в цьому поганого? Ось ви все, що тут зібралися. Адже ви теж тут через гроші. То в чому тоді проблема? Я чувак, який б'ється за гроші. Тому гроші є пріоритетом. Я просто намагаюся бути з вами максимально чесним і відвертим", - наводить слова Ентоні Джошуа BoxingNews24.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа бився з Олександром Усиком вже два рази. Перший бій відбувся у вересні 2021 року, тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця пояси WBO, WBA, IBF і IBO. У серпні 2022 року Усик у реванші роздільним рішень суддів переміг Джошуа і захистив раніше завойовані титули, а також завоював вакантний пояс The Ring.

Додамо, що 29 квітня цього року Олександр Усик повинен був провести бій проти Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, однак сторони не змогли узгодити умови контракту і бій був зірваний.

Очікується, що наступним суперником Олександра Усика може стати регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа.

Джошуа свій наступний бій проведе 1 квітня цього року проти американця Джермейна Франкліна. Це буде перший бій Ентоні після поразок від Усика.

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