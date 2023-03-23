Ентоні Джошуа згадав, як йому двічі не вдавалося домовитися про бій з Тайсоном Ф'юрі.

Знаменитий британський боксер Ентоні Джошуа відреагував на інформацію про зрив бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком, який володіє поясами WBO, WBA, IBO і IBF.

Колишній чемпіон світу згадав, як йому двічі не вдавалося домовитися про поєдинок з "Циганським королем".

"Не можу сказати, що я просто збираюся сидіти і чекати цього дивака Тайсона. Є й інші чудові бої, які я можу провести. Без Ф'юрі в моєму списку Я не прокинуся завтра і не буду шкодувати про всю свою боксерську кар'єру.

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Я двічі був у такій ситуації, але люди цього не пам'ятають. Я повинен був битися з Тайсоном перед поєдинком з Усиком. Перший раз він знявся через судові розгляди, арбітраж з Вайлдером, все повисло в повітрі і робилося онлайн. Потім у нас був запланований бій в грудні. Чи відбудеться взагалі коли-небудь наш поєдинок?", - наводить слова Джошуа видання Daily Star.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Напередодні менеджер українського боксера Егіс Клімас повідомив, що командам спортсменів не вдалося домовитися про контракт на бій і поєдинок не відбудеться.

Пізніше промоутер Тайсона Ф'юрі заявив, що сторони не змогли дійти згоди щодо пункту про розподіл гонорару в реванші. Френк Уоррен також висловив надію, що їм ще вдасться домовитися про бій. Представник українського боксера Олександр Красюк, у свою чергу, сказав, що цей бій вже не відбудеться.

ЗМІ також повідомили, що Олександр Усик вже згорнув свій тренувальний табір, в якому готувався до бою з Тайсоном Ф'юрі.

Додамо, що Олександр Усик провів свій останній бій проти Ентоні Джошуа. У серпні минулого року українець переміг британця в реванші роздільним рішенням суддів і захистив пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

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