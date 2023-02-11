Потрібно питати в Олександра – він знає думку Ентоні.

Британський боксер Ентоні Джошуа пригадав два бої проти українського боксера, володаря поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі, Олександра Усика:

"Мій виступ у першому бою був поганим. У реванші я виступив трохи краще, але цього виявилося замало. Це показало мені інший рівень, якого нам потрібно досягти. І це буде складно.

Я відчуваю, що програв у пізніх раундах. Я віддав останні два-три раунди, але я поступився сильнішому супернику. Усик – дуже талановитий боєць", - сказав Джошуа в інтерв'ю iD Boxing.

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Окрім цього британець прокоментував можливість чергового реваншу з українським бійцем:

"Третій бій з Усиком? Запитайте в нього. Він знає, що я скажу. Але вам потрібно побачитись з ним.

Я не знаю, що він планує. Думаю, він зараз може зловити більшу рибу", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа та Олександр Усик проводили свої поєдинки у вересні 2021-го року та серпні 2022-го. В обох випадках перемогу святкував українець за рішеннями суддів.

Протистояння Усика та Джошуа: що відомо

Легенда світового боксу розповів, що вразило його в другій перемозі Усика над Джошуа.

Реванш між Олександром та Ентоні був визнаний найкращим боєм 2022-го року.

Свою перемогу Усик присвятив Україні.

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