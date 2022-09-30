Шакур Стівенсон націлений на бій з українським боксером.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон повідомив про бажання найближчим часом провести поєдинок проти титулованого українського боксера Василя Ломаченка.

Американський боксер заявив, що готовий зустрітися з Ломаченком вже в наступному поєдинку.

"Я думаю, що наш поєдинок з Ломаченком може стати великою подією. Я готовий з ним зустрітися вже в наступному бою, але буде непогано, якщо це навіть станеться через один. Відео дня

Моя команда знає, що я готовий. Вони не збираються відмовляти мене чи щось в цьому дусі. Я готовий до роботи", - наводить слова Стівенсона Boxing 247.

Додамо, що Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 29-го жовтня проти непереможеного американця Джемейна Ортіса. Це буде перший бій українця з грудня минулого року.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв. У своєму останньому бою українець 11 грудня 2021 року одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

Шакур Стівенсон є срібним призером Олімпійських ігор 2016. На рахунку американця 18 перемог в 18 боях на профі-рингу, 9 з яких він виграв нокаутом.

Свій останній бій американець провів проти бразильця Робсона Консейсао, якого переміг одноголосним рішенням суддів. Стівенсон все одно втратив чемпіонські титули за версіями WBO і WBC у другому напівлегкому дивізіоні, оскільки не зміг вкладеться в ліміт своєї вагової категорії на зважуванні. В результаті він заявив, що тепер буде виступати в легкій вазі.

Нагадаємо, Ломаченко претендує на бій за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу між Хейні і Камбососом, який відбудеться 15 Жовтня.

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