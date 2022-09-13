Василь Ломаченко поділився очікуваннями від бою з Джемейном Ортісом.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко прокоментував свій майбутній бій проти американського легковаговика Джемейна Ортіса.

Напередодні стало відомо, що українець і американець підписали контракт на бій і була названа офіційна дата їх поєдинку.

"Хочу присвятити цей бій всьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор щоразу, коли виходжу в ринг. Відео дня

Люблю цей спорт. Дуже радий повернутися. Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, але не сприймаю легковажно Джемейна Ортіса.

"Медісон-сквер-гарден" і театр Hulu в ньому були особливими місцями в моїй кар'єрі. З нетерпінням чекаю, щоб після 29 жовтня залишилося більше чудових спогадів", - наводить слова Ломаченка Sky Sports.

Додамо, що в колишні роки Ломаченко п'ять разів боксував в на арені "Медісон-сквер-гарден" і кожен раз перемагав. На знаменитій арені перед українцем не встояли пуерторіканці Роман Мартінес (у 2016-му) і Хосе Педраса (у 2018-му), кубинець Гільєрмо Рігондо (у 2017-му), венесуелець Хорхе Лінарес (у 2018-му), а також ганець Річард Коммі (у 2021-му).

Нагадаємо, Василь Ломаченко претендує на бій за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу між Хейні і Камбососом, який відбудеться 15 жовтня.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився нічиєю.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамейна Ортіса. Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.

Останній раз Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

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