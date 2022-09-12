Поєдинок пройде в Нью-Йорку на славетній арені "Медісон-сквер-гарден".

Промоутерська компанія Top Rank оголосила, що повернення у ринг екс-чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка відбудеться 29 жовтня.

34-річному українцю протистояти буде 26-річний американський легковаговик Джемейн Ортіс. Поєдинок пройде в Нью-Йорку на славетній арені "Медісон-сквер-гарден".

Василь претендує на бій з переможцем реваншу між Хейні і Камбососом, який відбудеться 15 жовтня.

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Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом) і одного разу програв.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв. Останній раз Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

Зауважимо, що Ортіс ніколи в кар’єрі не проводив 12-раундові поєдинки.

"Ломаченко 29 жовтня б'ється проти Джемейна Ортіса, досить хорошого легковаговика. Якщо він досягне успіху, то я сподіваюся звести його з переможцем реваншу Хейні - Камбосос. Я поки не розмовляв з людьми Камбососа про це, але поспілкувався з Девіном та Біллом Хейні. Вони хочуть цього бою", – сказав Боб Арум, промоутер Василя.

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