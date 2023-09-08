"Циганський король" навідріз відмовився битися з Ентоні Джошуа.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про потенційний поєдинок проти екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа.

"Циганський король" заявив, що він не розглядає варіанту вийти в ринг проти Ей Джея.

"Для мене немає ніякого Ентоні Джошуа. Він прибиральник в залі, миє там підлогу. Люди його перемагали. Зараз він ніби старий джорнімен. Якщо ти гідний суперважкоатлет і хочеш когось перемогти, тоді кинь йому виклик і легко здолай.

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Чи вийду я коли-небудь з ним в ринг? Ні, ніколи. Я налаштований на великі бої. І я не кажу про побитих боксерів.

Я хочу битися з великими хлопцями. Френсіс Нганну, Джон Джонс - у клітці. Я хочу викликів. Я не хочу легкої наживи. Я вже довів, що я найкращий боксер, який коли-небудь жив. А тепер я доведу, що я найкращий боєць в історії", - сказав Ф'юрі в коментарі YouTube-каналу iFL TV.

Додамо, що Ентоні Джошуа втратив чемпіонські титули у бою проти Олександра Усика у вересні 2021 року. У серпні 2022 року боксери провели бій-реванш, який також завершився перемогою українця. Після цього Ей Джей здобув дві перемоги в 2023 році - проти Джермейна Франкліна у квітні, і в серпні проти Роберта Хеленіуса.

Тайсон Ф'юрі свій попередній бій провів у грудні 2022 року. "Циганський король" нокаутував Дерека Чісору.

Свій наступний бій скандальний британець проведе в жовтні цього року проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Це буде виставковий поєдинок.

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