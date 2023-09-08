Тайсон Ф'юрі вважає, що Олександр Усик програв бій проти Даніеля Дюбуа.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі висловився про поєдинок Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Український чемпіон нокаутував Дюбуа в 9-му раунді і успішно захистив титули IBF, IBO, WBA і WBO в суперважкій вазі.

У "Циганського короля" на цей рахунок інша думка. Він вважає, що удар Дюбуа в п'ятому раунді не був нанесений нижче пояса і, отже, Усик цей бій програв.

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"Я думаю, що він програв Дюбуа. Усик здався - він маленький боягуз. І здавшись одного разу, ти будеш здаватися завжди, як ми бачили з Дюбуа. Він теж здався, так що двоє здалися боролися один з одним.

Усик здався, отримавши удар по корпусу, і 5 хвилин валявся на підлозі, як маленький боягуз. А Даніель здався, пропустивши джеб. Я думав, що Усик – воїн і справжній маленький боєць. Але це не так, він просто маленький слабак. Мене били щосили прямо нижче пояса, але я ніколи не валявся так.

Ти боєць чи ні. Якщо ти здався один раз, ти завжди будеш робити це знову. Батько сказав мені це, коли я був дитиною. Якщо ти зробиш це один раз, то будеш робити це завжди, і в цьому суть справи", - наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Додамо, що Олександр Усик після перемоги над Дюбуа заявив про готовність провести бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі. Але скандальний британець продовжує уникати цього поєдинку.

Додамо, що свій наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе цієї осені проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Це буде виставковий поєдинок, який пройде за правилами класичного боксу.

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