Український чемпіон готовий битися з Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBА, IBF і IBO Олександр Усик прокоментував потенційний бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа український боксер заявив, що готовий до поєдинку проти "Циганського короля", але питання в тому, чи хоче цього бою британець.

"Я готовий завтра битися з Ф'юрі. Готовий провести з ним наступний поєдинок, але чи хоче він цього - без поняття.

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Не можу дочекатися, щоб побачити своїх дітей, сім'ю, повернутися додому. Довго тренувався, трохи втомився. Катерина, я тебе люблю, маленька ти моя. Ліза, Кирило, Михайло - їду до вас.

Хргович? Це робота мого промоутера, зараз я хочу відпочити від боксу і тренувань. Я хочу тепер поспати, поїсти, попити газовану воду", - сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у 9-му раунді і захистив титули WBO, WBА, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Відзначимо, що українець вдруге успішно зашитив свої титули в Королівському дивізіоні. Торік Усик провів успішний захист своїх поясів проти британця Ентоні Джошуа.

У послужному списку українського боксера 21 перемога в 21-му бою на профі-рингу.

Додамо, що бій Усика проти Ф'юрі повинен був відбутися в квітні цього року. Однак команди боксерів не змогли узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний. Переможець бою Усик - Ф'юрі може стати першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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