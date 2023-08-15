Український боксер висміяв рішення Ф'юрі провести виставковий бій проти Нганну.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик висловився про рішення Тайсона Ф'юрі провести виставковий бій проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Український боксер розкритикував "Циганського короля" і назвав поєдинок проти Нганну аферою.

"Фігня. Нічого не думаю про цей бій. Це неймовірна афера. Нічого не думаю про це, про жадібне пузо - теж. Мені байдуже.

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Хотілося б, звичайно, побоксувати з Ф'юрі. Але мені здається, що він трохи боїться", - заявив Усик в коментарі ringpolska.

Нагадаємо, навесні цього року очікувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій проти Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Але команди боксерів не змогли узгодити умови контракту і бій був зірваний.

Варто відзначити, що переможець поєдинку Ф'юрі - Усик міг стати першим абсолютним чемпіоном в хевівейті в 21-му столітті. Останнім абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі є Леннокс Льюїс. У 1999 році в об'єднавчому бою він переміг Евандера Холіфілда.

Бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Поєдинок пройде за класичними правилами боксу.

Олександр Усик свій наступний бій проведе проти британця Даніеля Дюбуа. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBA, WBO, IBO і IBF, якими володіє українець. Бій відбудеться 26 серпня цього року в Польщі.

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