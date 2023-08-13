Бій між британцем Джошуа і фінном Хеленіусом пройшов у Лондоні.

У ніч на 13 серпня під час бою Ентоні Джошуа відправив у нокаут фіна Роберта Хеленіуса в сьомому раунді.

Бій пройшов у Лондоні і закінчився вже в сьомому раунді. Нагадаємо, Хеленіус замінив в цьому бою Уайта, у якого виявили допінг в крові.

Поразка від Джошуа стала п'ятою в кар'єрі фінського боксера. У 2022 році він програв Дентею Уайлдеру, який нокаутував його в першому раунді.

Ентоні Джошуа

У квітні цього року стало відомо, що Джошуа, який раніше переміг Джермейна Франкліна, готується провести ще один бій цього року. Як заявив промоутер британського боксера Едді Хірн, наступним суперником Ей Джея стане, найімовірніше, Ділліан Уайт.

А 11 липня колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився своєю думкою про зрив бою за титул абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком.

"Що сталося з чемпіоном, який сказав, що готується до Усика, а потім його тренер вийшов і заявив, що не готує його до цього бою? Ви повинні запитати у нього, щоб він все прояснив. Нехай люди вирішують самі, але якби на його місці був я, то що б вони сказали? Я покладу на людей відповідальність так само, як вони покладають її на мене. Так, Усик не "зливався", але Ф'юрі "злився", - сказав Джошуа.

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