35-річного Вайта упіймали на допінгу.

Британський боксер Ділліан Вайт здав позитивну допінг-пробу. Його поєдинок з екс-чемпіоном світу Ентоні Джошуа, який мав відбутися 12 серпня, скасували.

"Сьогодні WADA поінформувала Matchroom, Асоціацію боксерських комісій і Британську боксерську раду з контролю, що Ділліан Вайт повернув несприятливі аналітичні висновки в рамках випадкового антидопінгового протоколу. У звʼязку з цією новиною бій буде скасований, і буде проведено повне розслідування. Додаткова інформація про подію буде згодом", - заявила промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка представляє інтереси Джошуа.

Джошуа - Вайт: що відомо

12 серпня у Лондоні мав відбутися реванш між британськими бійцями.

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У 2015 році Джошуа та Вайт вже билися між собою і тоді Ентоні нокаутував у сьомому раунді Ділліана.

Вайт провів 32 поєдинки на професійному ринзі, здобув 29 перемог (19 - нокаутом), а також зазнав трьох поразок. Джошуа здобув 25 перемог при трьох поразках, 22 рази Ентоні достроково закривав бій.

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